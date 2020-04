'La casa de papel', una serie de éxito mundial, galardonada con un 'Emmy Internacional' a mejor drama y estrenada en Atresmedia, estrena hoy su esperada 4º temporada. Hoy podrás disfrutar desde el salón de tu casa de las nuevas tramas y aventuras de 'La Casa de Papel'.

En España ya puedes disfrutar de los 8 capítulos de la temporada 4 de 'La casa de papel', desde las 09:00 h, al igual que en países como Francia o Italia, con los que compartimos el mismo uso horario.

Recuerda que, si aún no has comenzado la serie, puedes ver 'La casa de papel' a través de Atresplayer, donde además puedes disfrutar de contenido extra, como making of del rodaje, entrevistas exclusivas a los actores y clips inéditos de los personajes.

Durante estos días de confinamiento por el coronavirus, los protagonistas de 'La Casa de Papel', Jaime Lorente (Denver), Úrsula Corberó (Tokio) o Alba Flores (Nairobi) han tirado de ingenio para deleitar a sus seguidores durante esta cuarentena. Desde rapear hasta a hacer directos en Instagram, dar consejos 'caseros' o compartir textos de lo más emotivos. ¡Las redes de los actores están que arden!"