El pavor de Salma Hayek a las serpientes

La actriz se encarama, entre gritos, a los hombros de una compañera para evitar al animal

No le gustan las serpientes. Nada de nada. No hay más que ver su reacción al contemplar una, en el suelo, que se acerca a su silla. Salma Hayek pierde completamente el control y trata de alejarse de ella...como puede. La escena no tiene desperdicio.