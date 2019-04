Paula Dalli invita a luchar por los sueños con 'Caramelos de café', su primera novela

Paula Dalli viste sonrisa infinita y dulce -como el café-, y nos recibe minutos antes de presentar su primera novela en sociedad, esa que ha escrito durante un año en lugares de lo más recónditos y ahora, ha editado con Planeta. Un sueño más que cumplido para la joven escritora alicantina.

"La idea surge de todos los mensajes que he recibido de gente joven durante todos estos años, es el aliento que les falta para que lleguen a conseguir sus sueños", nos confiesa.

Blue Jeans, todo un referente de la literatura juvenil, ha sido el primero en tener en sus manos y leer 'Caramelos de café'. Además, ha querido acompañar personalmente a Paula Dalli durante la presentación, mostrándole todo su apoyo una vez más.

"Con su primera novela Paula me ha confirmado lo que ya sabía: que es especial y que desborda talento e ilusión en todo lo que hace. Enganchado hasta la última página", afirma Blue Jeans.

'Luchad por lo que queréis' es la premisa que Paula Dalli quiere transmitir con la historia de Valentina, una joven que está a punto de iniciar su vida universitaria lejos de su familia y que sin querer se verá envuelta en más de un desafío.

Así es 'Caramelos de café':

Recién cumplidos los dieciocho años, a Valentina se le abre un futuro lleno de posibilidades: en breve iniciará su vida universitaria lejos de su familia y se trasladará a Madrid a vivir con Melanie, su mejor amiga.

Sin embargo, parece que todo se tuerce. Su madre acaba de abandonar la casa familiar para irse a vivir con su nuevo novio, y ahora Vale debe lograr que su padre y su hermano aprendan a cuidarse por sí mismos antes de que ella se marche. Solo le consuela desayunar en su lugar favorito, que atiende el barista más guapo y sensual que ha visto nunca, Jon.

Valentina necesita sentirse una adulta independiente y cumplir todos los planes que lleva años imaginando, pero Madrid le reserva una sorpresa: cierto día mientras pasea por la calle entra en una especie de pizzería do it yourself cuyo encargado, casualmente, es Jon, el barista guapo de Altea. Así comienzan una relación en la que compartirán su amor por la cocina y el sueño de dedicarse profesionalmente a ello.

Para lograrlo, se verá envuelta sin quererlo en un revuelto de ingredientes variados: nuevas amistades, reapariciones inesperadas y una sensación de descontrol al tomar decisiones pensando que improvisar una receta siempre sale bien.