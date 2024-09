'Omega' y el último enigmático mensaje de la cantante Rosalía: ¿nuevo disco?

A eso de las once de la noche de este domingo, Rosalía revolucionaba a sus fans. La cantante catalana regalaba un adelanto de su próximo tema en su canal de WhatsApp. A capella y sin anuncio previo: "Tú y yo perdíos, entre amapolas / Tus ojos relucen, son dos pistolas / Las lenguas se abrazan, ya no están solas / En la memoria me has disparao", cantaba. Un detalle más: la letra del alfabeto griego 'omega'. ¿Qué vinculación guarda con la nueva canción? Aunque aún no se conoce, hay quienes se atreven a vaticinar que podría ser el nombre de la canción, o incluso la temática que va a acompañar al próximo disco.

Este adelanto podría ser, aparentemente, una copla y podría formar parte de su próximo proyecto. Aunque sería necesario escuchar el tema al completo con su producción para valorar, en caso de tratarse de una copla, recordamos su primer álbum, en el que pasó por encima por este ámbito.

La segunda pista sobre su futuro musical

No es lo único que la cantante ha desvelado sobre su futuro musical. Se trata de la segunda pista que Rosalía comparte en redes sociales. Hace pocos días compartía unas fotos desde el estudio de grabación en las que se le aprecia trabajando entre anotaciones, mesas de producción e instrumentos. Es por lo que sus seguidores no han tardado en darle a la cabeza y buscar teorías. No cesan en sus investigaciones e insisten en que el símbolo 'Omega' tendrá algo que ver en este tema.

'New Woman'

Durante las últimas semanas, el nombre de Rosalía ha resonado debido a la publicación de la canción 'New Woman', en la que acompaña a la surcoreana Lisa. El tema supera los 135 millones de reproducciones. Se trata del primer material inédito que publicaba desde su colaboración en noviembre de 2023 con Björk, 'Oral'.

El videoclip de este nuevo lanzamiento evoca a la estética de los 2000 y es todo un grito al empoderamiento femenino al ritmo de 'I'm a new woman', combinando el rap, el hip-hop de LISA y el estilo urbano que caracteriza a Rosalía.

Se trata de un tema cantado en español y en inglés, y también refleja la realidad de una amistad entre las dos artistas. Hacía ya tiempo que los seguidores de las dos pedían esta colaboración, y al final llegó.

En marzo también se conoció su encuentro con el compositor Manuel Alejandro, mítico autor de canciones como 'Si amanece' o 'Como yo te amo' para Rocío Jurado y 'Yo soy aquel' o 'Qué sabe nadie' para Raphael. Entonces se conoció que Rosalía y Alejandro Sanz le habían encomendado un nuevo tema para cantarla a dúo.

