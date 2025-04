Una niña canaria consigue 3 funkos dorados de Harry Potter que podrían valer hasta 50.000 euros

Una niña de Las Palmas de Gran Canaria ha sido noticia en los últimos días por haberse hecho con 3 mini Funkos dorados de Harry Potter, algo aparentemente muy codiciado entre los expertos coleccionistas.

Para quien no los conozca, los Funkos son unas figuras coleccionables de vinilo que se caracterizan por tener un diseño con una cabeza grande, ojos negros, sin boca en la mayoría de los casos, y un cuerpo pequeño. Son muy populares entre los fans de la cultura 'pop' y representan a personajes de películas, series, videojuegos, cómics o celebridades.

En este contexto, 'Kinder' ha lanzado un mini Funko dorado de Harry Potter de edición limitada que forma parte de una colección especial de 2024 que incluye personajes de la saga como Harry, Hermione, Ron, Dumbledore, Snape o Hagrid. Figuras que se distribuyeron en unidades limitadas, únicamente en la tirada que se fabricó entre el 20 de mayo y el 7 de julio de 2024, y que se consideran piezas de colección codiciadas por los fans de Harry Potter y los coleccionistas de Funkos.

Según publica el diario La Provincia, una niña de Las Palmas de Gran Canaria ha roto todas las probabilidades consiguiendo tres de estas figuras doradas en distintos huevos Kinder. La imagen de sus tres Funkos alineados ha corrido como la pólvora entre los fans de Hogwarts y ha despertado la envidia de los coleccionistas. Una miniatura de Harry completamente dorada y con un pequeño cordón blanco que permite colgarla como adorno o llavero.

Desde el lanzamiento de esta colección limitada, las redes se han llenado de vídeos de gente abriendo huevos uno tras otro con la esperanza de tenerlo en sus manos. Tanto se han viralizado los vídeos dando cuenta de la exclusividad del mini Funko dorado de Harry Potter y la dificultad de encontrarlo, que se han comenzado a vender en páginas de segunda mano a precios realmente desorbitados.

"Vendo Funko dorado edición especial...25.000 euros precio negociable aunque no rebajo mucho...También cambio por piso en el centro", dice uno de los surrealistas anuncios de venta.

¿Son realmente tan valiosos?

Pero, ¿realmente tienen tanto valor estos Funkos?. Según la página "Funkos for everybody", experta en la materia, esto podría ser una estafa ya que la mayoría son perfiles no expertos en el "mundillo" y que con la viralización han aprovechado para sacar beneficio económico pidiendo hasta 50.000 euros por una de estas figuras.

"En eBay, que es la página de referencia en este mundillo, hay uno vendido por 20.000 euros pero pueden ser estafas y una táctica para hacer creer que es un producto muy valioso", explican los expertos.

Lo anuncian como un producto prácticamente imposible de encontrar pero si rastreamos las páginas de venta de segunda mano encontramos cientos de ellos en venta desde 1 euro y hasta 50.000. Y muestra de ellos es, la ya famosa niña de Las Palmas de Gran Canaria que ha logrado juntar 3 en poco tiempo.

"30.000 euros en perfecto estado y con instrucciones...Precio negociable", dice otro de los anuncios. Muchos otros optan por poner un precio de salida de 0 euros y "escucho ofertas", tal vez para ver si alguien pica el anzuelo y paga miles de euros por un producto de dudoso valor. Desde el perfil de tiktok "Josetorgacollector" explican: "Vamos a hablar del Harry Potter que vale 30.000 euros, una auténtica burrada porque si tienes suerte te puede salir por 1.50 euros...A mí personalmente me parece una locura absurda". Cada uno que saque sus propias conclusiones.

