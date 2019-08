Nacho Cano, uno de los componentes del grupo Mecano, vuelve a los escenarios. Reaparecerá en el festival Sonorama celebrado en Aranda de Duero, Burgos. Han pasado 22 años desde que se subiera por última vez al escenario y compartirá cartel con grupos como Miss Caffeina, Fangoria o La Orquesta Mondragón.

En su vuelta llevará al público a un viaje al pasado rememorando las míticas canciones del grupo que le lanzó a la fama. Interpretará temas como 'Hoy no me puedo levantar', 'Me colé en una fiesta' o 'Vivimos siempre juntos', entre otros. Esta reaparición es una forma de acercar las canciones de Mecano a las nuevas generaciones, un grupo que marcó una época musical en nuestro país siendo líder de ventas durante los 80 y los 90.

El Sonorama Ribera donde actuará Cano celebra su 22ª edición en la que se estrena un nuevo recinto de 157.000 metros cuadrados para albergar a los 110.000 visitantes que se prevé inunden esta semana Aranda de Duero.