El Museo Arqueológico Nacional vuelve a abrir sus puertas este martes

El Museo Arqueológico Nacional abrirá sus puertas al público este martes 1 de abril tras una remodelación que ha durado seis años, tiempo en el que los esfuerzos se han dirigido a adaptar el museo a los visitantes, tal y como ha señalado su director, Andrés Carretero.



Un día antes, el 31 de marzo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, inaugurarán este museo, cerrado desde 2008. Sin embargo, no está previsto que ningún miembro de la Casa Real acuda, algo extraño, en palabras de Carretero, ya que "la Reina Sofía es una persona muy interesada en la arqueología".



Las obras han durado más tiempo del esperado en un principio y han tenido un sobrecoste inesperado, pero Carretero prefiere quitar importancia a este hecho, ya que, según señala, un edificio de estas características "es como una ruleta rusa".



"No hay planos técnicos ni arquitectónicos, ni en muchos casos información fidedigna de los cambios que experimentó el museo durante el siglo XX, por lo que en cierto modo fue una especie de ensayo de prueba-error", ha señalado.



Preguntado por el principal cambio del museo, afirma que se ha llevado a cabo una "reflexión" sobre la institución, de manera que ahora el 90% de las instalaciones están dedicadas al público: el tamaño del vestíbulo ha crecido exponencialmente y "por primera" vez el museo cuenta con una cafetería.



Esta metamorfosis que obliga a mirar hacia el público no solo se ha notado en el aspecto físico, sino también en los planteamientos del museo, de manera que nombre imposibles de pronunciar y que aburren al visitante no experto a primera vista se han cambiado por imágenes y nombres en los que se encuentra una conexión con la actualidad.



"Cambio climático", para situar el desarrollo del hombre en momentos geográficos claves, o "morar y morir en casa", título con el que se explica el momento en el que los muertos eran enterrados en la parcela del hogar, son solo algunos de los ejemplos para dirigirse hacia una explicación cultural de los hallazgos.



Otra de reclamos para el espectador serán las imágenes, "cada vez más grandes, a medida que el periodo es más desconocido", de manera que el texto se propone como una alternativa para quien simplemente quiere profundizar en el conocimiento. Así, el recorrido se vuelve más visual y se completa además con un mayor número de mapas.



Otra de las novedades es el programa de accesibilidad desarrollado con el apoyo de la Fundación Orange, así como con la colaboración y asesoramiento de la Fundación ONCE y CNSE, por el cual las nuevas instalaciones son accesibles en todos sus espacios a sillas de ruedas.



Asimismo, se han instalado estaciones táctiles, especialmente diseñadas para el público invidente y dispositivos para ampliar el sonido para personas con discapacidad auditiva, aunque su utilización queda abierta a todos los visitantes.



En este sentido, explica que antes el museo contaba con una media de 200.000 visitantes, aproximadamente, una cifra que Carretero espera "duplicar" con estos nuevos planteamientos. Ese será precisamente su propósito para los próximos cuatro años.