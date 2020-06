El mundo de la cultura llora la muerte de Pau Donés con emotivos mensajes

La muerte de Pau Donés a los 53 años a causa del cáncer ha devastado al mundo de la Cultura y ha desatado reacciones muy sentidas entre sus compañeros de profesión y de otros sectores.

"Sé que morir no es más que estar un tiempo fuera. Sé que vivir es entender que el cielo espera. Me niego a despedirme de ti... Estés donde estés, estás y simplemente te abrazo, querido Pau!!!!!", exclamaba la compositora e intérprete Rosana.

Apenas unos minutos después de que saltara la noticia, cerca de las 11 horas, las redes se han empezado a llenar con comentarios de despedida por parte de compañeros de profesión como Hombres G: "Se va un grande, un gran luchador. Nos quedan sus canciones...". También de Estopa: "Descansa, kerido compañero"

El mundo del cine también ha sentido la pérdida de Pau Donés. Uno de los mensajes más destacados ha sido el del actor y director de cine Santiago Segura, que escribía: "Adiós compañero, celebraremos tu música y tu vitalidad...".

Unas palabras de cariño a las que se han sumado el actor Antonio de la Torre: "Un ejemplo de lucha, de humanidad, de talento", o Tristán Ulloa: "Se va un tipo lleno de luz".

La política no ha permanecido ajena. Así, el Ministerio de Cultura ha recuperado parte de la letra de uno de sus temas: "Eso que tú me das / No creo lo tenga merecido / Por todo lo que me das / Te estaré siempre agradecido". También el PSOE, que ha hecho suyas unas palabras del propio Donés: "La vida es una y ahora: vivámosla. Vive el momento, no pensando en el futuro. Y no tengamos miedo. Lo que tenga que ser, será. El tiempo que estemos aquí, disfrutémoslo".