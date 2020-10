Muere Eddie Van Halen a los 65 años a consecuencia de un cáncer

Edward Lodewijk Van Halen, guitarrista y pianista fundador de la banda de hard rock Van Halen, ha fallecido este martes a los 65 años de edad, según ha confirmado su hijo. "No puedo creer que deba escribir esto, pero mi padre, Edward Lodewijk Van Halen, perdió su ardua batalla contra el cáncer esta mañana. El fue el mejor padre que habría podido pedir. Cada momento que compartí con él sobre y bajo el escenario, fueron obsequios. Mi corazón está hecho pedazos y no creo que alguna vez se pueda recuperar. Te amo mucho, papá", ha indicado Wolfgang Van Halen en Twitter.

Nacido el 26 de enero de 1955 en Nimega, Países Bajos, se hizo mudialmente conocido como guitarrista y miembro fundador de la banda de hard rock Van Halen junto a su hermano Alex, autores de míticos temas como 'Jump'.

Empezaron a tocar en 1972 en reuniones familiares y en la escuela y conocieron a David Lee Roth, que se convertiría en el vocalista del grupo, y sacaron un primer albúm llamado 'Van Halen' (1978) y al año siguiente siguió 'Van Halen II'.

A ellos siguieron 'Women and Children First' (1980); 'Fair Warning' (1981); 'Diver Down' (1982); '1984' (1984), y más recientemente Van Halen III' (1998), 'The Best of Both Worlds' (2004) o 'A Different Kind of Truth' (2012).