Muere Doris Day, icono de Hollywood

La actriz Doris Day, que se convirtió en una de las atracciones de taquilla más grandes de su época, ha muerto hoy a los 97 años, según ha informado su fundación .

Day, quien coprotagonizó con las superestrellas de los años 50 y 60, como Rock Hudson y Cary Grant, murió en su hogar en Carmel, California, a causa de una neumonía, dijo Doris Day Animal Foundations en su página web.

Su brillante imagen se construyó sobre una serie de comedias románticas, entre ellas "Pillow Talk", por la cual Day recibió una nominación al Oscar, "That Touch of Mink" y "The Thrill of It All"..

Además de actriz fue cantante y uno de sus temas más conocidos fue "Que Sera, Sera" de la película "El hombre que sabía demasiado".

Se casó cuatro veces, se divorció tres veces y se quedó viuda una vez, sufrió una crisis nerviosa y tuvo graves problemas financieros.

Nació Doris von Kappelhoff el 3 de abril de 1922 en Cincinnati y se fue a California a los 14 años para ser bailarina.