Muere a los 25 años la aclamada soprano Patricia Janeková: "Se queda con nosotros para siempre"

La reconocida soprano eslovaca Patricia Janeková ha muerto a los 25 años como consecuencia de un cáncer de mama que le fue diagnosticado hace 20 meses. Así lo ha informado a través de un comunicado publicado en Facebook la familia de la joven: "Falleció el 1 de octubre de 2023, rodeada de los tiernos cuidados de su marido, Vlastimil Burda, y de sus seres queridos".

La cantante anunció en 2022 a través de sus redes sociales que se retiraría de los escenarios debido a que había sido diagnosticada con cáncer de mama. "Todo ha cambiado. Hace unos días mis médicos me dijeron que tengo una gran lucha por delante", escribió en una publicación.

Tal y como explicó a todos sus seguidores, la enfermedad rompió sus planes impidiendo que pudiera llevar a cabo todos los "hermosos conciertos y representaciones teatrales" que iban a protagonizar su año.

"¡Hace falta más para vencerme!"

"El cáncer ha estado, está y estará entre nosotros, aunque siempre he pensado que juventud es igual a salud. Los resultados de la biopsia mostraron cáncer de mama. Con el corazón encogido, tengo que dejar los escenarios durante un tiempo y cancelar todos los conciertos para poder luchar y curarme del todo. Pero eso no significa que deje de cantar. En cuanto recupere las fuerzas, cantaré y grabaré para vosotros. ¡Hace falta más para vencerme!", escribió.

A pesar de una valiente lucha de más de un año, la enfermedad acabó terminando con la vida de la joven cantante, que deja "un legado duradero a través de sus grabaciones, en audio y vídeo, con las que se queda con nosotros para siempre".

Trayectoria de la soprano

Janeková nació en el 1998 en la ciudad de ciudad alemana de Münchberg, ubicada en Baviera. Sin embargo, a los pocos años de vida se mudó a la República Checa, siendo criada en la ciudad de Ostrava. La talentosa joven destacaba por cantar ópera, música sacra y barroca. Aun así, cabe destacar que también participaba en la creación de música para el cine y en musicales clásicos.

Cuando tan solo tenía 12 años, asistió al concurso de Talentmania, consiguiendo una gran popularidad al resultar ganadora. Además, gracias a la viralización de sus videos colgados en YouTube, consiguió una fama internacional. Entre ellos destaca su interpretación de 'Les ouiseaux dans la charmille', contando con más de 19 millones de visualizaciones.

Después de este gran logro, llegó su primer concierto a los 13 años de edad, esta actuación tuvo lugar en el 2011 en el festival bratislavo de Viva Musica! Un año más tarde se impuso como la vencedora del Concurso Internacional 'Musica Sacra'de Roma. A su vez, en el 2016, ganó tres premios en el Concurso Internacional de Canto A. Dvorák en Karlovy Vary.

En los últimos años, antes de verse obligada a retirarse en el 2022, había participado en actuaciones teatrales en distintos países. Destaca su papeles como solista en las obras God's Mill, Old Men on Hops y en la ópera mozartiana Così fan tutte, todas representadas en el Teatro de Moravia.

Declaraciones de su marido

Janeková se había casado en junio de 2023 con el actor checo Vlastimil Burda, después de haberse comprometido en abril de ese mismo año.

"No fue fácil, pero fue maravilloso"

Burda ha compartido una publicación en la que agradece a todos por "el apoyo, las profundas condolencias y los deseos de cumpleaños". El actor ha dicho sentir un "dolor desgarrador" que solo puede aliviarse ante la idea de que Janeková esté mejor: "Sólo se merece lo mejor. Luchó con valentía, humildad e incluso con humor y su hermosa sonrisa. Era fuerte como pocas. Nunca se quejó de nada durante esta terrible enfermedad. Logró lo que a veces ni siquiera las personas sanas pueden. Y al final ganó. No se fue sola. Fue, es y seguirá siendo sinceramente querida, admirada, inspiradora e inolvidable. Me alegro de haber podido acompañarla e ir con ella hacia el nuevo comienzo. No fue fácil, pero fue maravilloso".