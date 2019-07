Fue el ídolo adolescente de medio mundo. Hannah Montana, encarnada por Miley Cyrus, se convirtió en todo un icono juvenil entre 2006 y 2011, años en los que la serie estuvo en emisión en Disney Channel.

La actriz tiene ahora 26 años y poco queda de aquella niña que se colocaba una peluca rubia y se ponía frente a la cámara para encarnar a uno de los personajes más famosos de la industria Disney. El fin de la ficción y, por consecuencia, del personaje trajo mucho revuelo por toda la polémica que rodeó a la figura de Cyrus y cuáles fueron las verdaderas razones que le llevaron a intentar romper totalmente con aquella figura de 'niña disney'.

El éxito del personaje y la serie fue tal que hasta día de hoy cada vez que la joven, natural de Tennesse, hace alguna declaración acerca de esa etapa, sus palabras causan un gran revuelo. Ahora, cuando se cumplen 8 años de la emisión del último episodio de la ficción, Miley Cyrus ha aclarado qué le llevó a dejar esa vida atrás.

En una entrevista a la revista Elle, Miley ha aclarado que perder la virginidad fue un punto de inflexión en su madurez que le llevó a querer dejar de interpretar a Hannah Montana. "Lo dejé una vez que cumplí 18 porque sentía que era ridículo. En el momento que mantuve relaciones sexuales, estaba en plan, no puedo volver a ponerme la puta peluca. Se hizo raro", ha afirmado al medio. Así, la actriz ha querido zanjar de una vez por todas cual fue la causa mayor que le llevó a dejar atrás el personaje que le catapultó a la fama.

La joven también ha hablado de su participación en la serie ‘Black Mirror’ en el que interpreta a Ashley O, una estrella del pop sobreexplotada por su representante desde que era tan solo una niña. Como ella misma afirma, la historia del capítulo y del personaje es una metáfora del proceso de abandonar a Hannah Montana y todo lo que se hace con una estrella infantil.

Miley Cyrus se ha sincerado acerca de más aspectos de su vida actual y su pasado en la entrevista. Ha hablado de su relación con su marido Liam Hemsworth reafirmando su bisexualidad. "Estoy en una relación heterosexual, pero sigo sintiéndome atraída por las mujeres", ha sentenciado. Parte de la entrevista se ha convertido también en un alegato feminista, en la que ha criticado que lo que se espera de las mujeres es que "mantengan el planeta poblado" y lamenta que continúe el hecho de que si una mujer no quiere concebir, la gente siente pena por ti, "como si fueras fría, sin alma, una zorra incapaz de amar".

La cantante y también actriz ha declarado que se encuentra en uno de sus mujeres momentos personal y artísticamente hablando. "En este momento de mi vida, me siento más poderosa que nunca” ha afirmado. Su nuevo álbum, que saldrá próximamente a la venta, se titula. 'She is Miley'. En palabras de Cyrus, 'she' representa todo lo que quieras ser.