Miley Cyrus se alzó con el premio a Mejor Vídeo del Año por la canción 'Wrecking Ball'

Miley Cyrus se alzó el pasado domingo con el premio a Mejor Video del Año por la canción 'Wrecking Ball', durante la gala de los MTV Music Awards 2014 celebrada en Inglewood, cerca de Los Ángeles.

Al recoger el premio en vez de tomar el micrófono para las habituales gracias y dedicatorias como en otras ocasiones, la cantante cedió el testigo a un joven recién salido de la indigencia para que empleara ese tiempo en despertar la conciencia social de los espectadores.

El rapero Drake se llevó el galardón a Mejor Video Hip-Hop por 'Hold On' (We're Going Home), en el que también participó el dúo canadiense Majid Jordan.

Katy Perry ganó el Mejor Video Femenino gracias al tema 'Dark House', en el que canta con el rapero Juicy J, mientras que el cantautor Ed Sheeran, se impuso en la categoría masculina con su 'Sing', que interpreta junto a Pharrell Williams.

El Mejor Video Pop fue a las manos de Ariana Grande, gracias a su canción 'Problem', en la que también aparece Iggy Azalea.

La neozelandesa Lorde se alzó con el premio a Mejor Video Rock por 'Royals', una canción que en enero le valió los Grammy a Mejor Canción del Año.

El premio Michael Jackson a la Vanguardia se lo llevó Beyoncé que protagonizó una emotiva recogida del premio ya que se lo entregaron su marido y su hija.