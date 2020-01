Michael Jackson 'estrena' nuevo video en Twitter

'A place with no name' el nuevo videoclip de Michael Jackson se ha convertido en el primero de la historia que se lanza a través de twitter sin enlaces a otras páginas. Michael jackson sigue siendo uno de los músicos más innovadores incluso después de su muerte.

Parte de este nuevo video está hecho con material inédito que Jackson grabó en los 90 durante el rodaje de su videoclip 'In the closet', junto a Naomi Campbell. El 'rey del pop' no solo sigue siendo el cantante más imitado, sino que es el que más ingreso ha generado tras su muerte, en el último año, según la revista Forbes 160 millones de dólares.

Canciones que Michael Jackson deshecho en vida inundan ahora la listas de música y se convierten en número uno. Espectáculos como el del circo del sol o el documental “This is it” que logró recaudar más de 200 millones en todo el mundo han hecho que el cantante siga vivo. Ahora este nuevo single promete convertirse en el último de los cientos de éxitos que todavía sigue cosechando el eterno rey del pop