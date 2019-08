La mezzosoprano canaria Nancy Fabiola Herrera, amiga y compañera en numerosas ocasiones del tenor Plácido Domingo, ha emitido un comunicado este jueves en el que cuestiona a las nueve mujeres que han acusado al tenor de acoso sexual. "Veo cosas que no me cuadran. Huele a venganza asolapada", afirma en un comunicado.

Herrera, quien ya salió en defensa de Domingo en un post de Facebook, "se extraña" del anonimato de ocho de las denunciantes y apunta a que se deba a una posible "venganza". "¿Por qué esperar 30 años a denunciar cuando las leyes americanas hace mucho que protegen ante el abuso de poder?¿Por qué hacerlo con un medio de prensa y no directamente en juzgados?¿Por qué ponen el miedo 'al veto a la carrera' como justificación al consentimiento a tener relaciones, que -por lo que leí-, nunca fueron a la fuerza?", se pregunta. Además, añade que tampoco comprende que "la persona que sí da la cara al acusarlo lo pone como referencia de que ha trabajado con él en su página de trabajo". "No sé, veo muchas cosas que no me cuadran. Todo huele un poco raro...como a venganza asolapada", recalca.

La cantante, que actuó este mismo año con Domingo en la ópera de Los Ángeles, defiende que ante situaciones similares a las que describen las denunciantes, ella nunca se ha sentido "víctima". "En todos los ámbitos hay personas en posición de poder (hombres y mujeres) que te hacen proposiciones, o intentos de tocamientos, no bienvenidos y yo no he sido una excepción", declara, al tiempo que afirma que "nunca" se sintió "víctima". "Me enseñaron a defenderme de pequeña. Manejé las situaciones con valentía, y dando un 'no' rotundo con amabilidad para establecer límites... Nunca tuve un problema. Nunca responsabilicé a nadie de mis logros y no logros, sólo a mí", concluye la cantante en la nota remitida a la agencia EFE.

Así mismo, afirma que "en los 25 años" que ha trabajado junto a Plácido, él nunca mostró "un comportamiento impropio con ella. "Siempre ha sido una persona cariñosa, respetuosa, galante, protectora y tremendamente generosa", señala Herrera.

Compañeros de profesión y amigos salen en defensa de Plácido Domingo

Las declaraciones de Nancy F. Herrera se suman a las de otros compañeros de profesión que han salido en defensa de Plácido Domingo ante las acusaciones emitidas contra él. La última fue la soprano Ainhoa Arteta, quien el pasado miércoles concedió una entrevista para manifestar su desacuerdo con las afirmaciones de las nueves mujeres que afirman haber sido acosadas por él. "Es un grandísimo disgusto porque es una injusticia, es una canallada importante", opinó la cantante.

La polémica que rodea Domingo ya ha tenido sus primeras consecuencias. La Asociación de Orquestas de Filadelfia anunció el pasado martes que cancelaba la actuación del tenor español programada para el mes de septiembre. "La Asociación de Orquestas de Filadelfia ha retirado su invitación a Plácido Domingo para que aparezca como parte de su concierto de la noche de apertura el 18 de septiembre de 2019", rogaba el mensaje que hicieron público a través de Twitter. La Ópera de los Ángeles ya ha anunciado que investigará las denuncias para esclarecer lo ocurrido.