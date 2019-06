Las mejores frases de Federico García Lorca

Lorca nacía un 5 de junio de 1898 en Fuente Vaqueros, Granada. Considerado uno de los poetas españoles más referentes y brillantes del siglo XX, su obra tuvo un gran reconocimiento, siendo una revolución en la época. Federico García Lorca se convirtió en un símbolo de los desaparecidos en la Guerra Civil española.

En el aniversario de su nacimiento queremos recordar algunas de sus mejores frases. El legado de Lorca siempre quedará en nuestra memoria.

"El más terrible de los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza perdida"

"La creación poética es un misterio indescifrable, como el misterio del nacimiento del hombre. Se oyen voces, no se sabe de dónde, y es inútil preocuparse de dónde vienen"

"El que quiere arañar la luna, se arañará el corazón"

"La mujer no ha nacido para que se la comprenda, sino para que se la ame"

"En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida"

"Porque tú crees que el tiempo cura y que las paredes tapan, y no es verdad, no es verdad"

"Hay cosas encerradas dentro de los muros que, si salieran de pronto a la calle y gritaran, llenarían el mundo"

"El primer beso que supo a beso y fue para mis labios niños como la lluvia fresca"

"Llena pues de palabras mi locura o déjame vivir en mi serena noche del alma, para siempre oscura"

"Hay almas a las que uno tiene ganas de asomarse, como a una ventana llena de sol"

"Mira a la derecha y a la izquierda del tiempo y que tu corazón aprenda a estar tranquilo"

"El teatro es poesía que se sale del libro para hacerse humana"

"Corazón... ¿Por qué mandas en mí, si yo no quiero?"

"Andalucía es increíble. Oriente sin veneno. Occidente sin acción"

"¿Cuál es el rincón más lejano? Porque es donde quiero estar, solo con lo único que amo"

"Desechad tristezas y melancolías. La vida es amable, tiene pocos días y tan sólo ahora la hemos de gozar"

“¡Ay qué sinrazón! No quiero contigo cama ni cena y no hay un minuto del día que estar contigo no quisiera, porque me arrastras y voy, y me dices que me vuelva y te sigo por el aire como una brizna de hierba"

"Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse, y que forman algo así como un misterio"