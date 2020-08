Los mejores cines de verano y cartelera en agosto de 2020

Cines en los que puedes comer, beber, hablar, ¡e incluso llevarte tus propios cojines para estar más cómodo/a! Así son los cines de verano, un espacio para toda la familia que se disfruta cada julio, agosto y septiembre.

Los cines de verano están más solicitados que los convencionales en esta temporada, ¡y es completamente normal! Si eres un/a amante del séptimo arte, apunta este listado de cines de verano y las películas que se esperan en la cartelera de agosto.

Descubre los cines de verano en España

Con la nueva normalidad, hay cines de verano que han cerrado sus puertas, pero también hay muchos otros que las han abierto y se puede entrar en ellos perfectamente. ¿Quieres descubrir algunos de los más valorados?

Madrid. Distrito de Moncloa-Aravaca: siguiendo las recomendaciones sanitarias, se ha puesto en marcha una programación de lo más variopinta. Asimismo, también han puesto atención a aspectos de esparcimiento y cuentan con una cartelera ideal para niños como para adultos. En este caso, la entrada es gratuita.

Sevilla. Cine de verano de la Diputación de Sevilla: hasta el 13 de septiembre, tendrán lugar diversas proyecciones en este recinto. Además, una de las novedades este año es que habrá una sección dedicada al cine realizado por mujeres. En total se podrá disfrutar de 70 sesiones de cine diarias (incluidos sábados y domingos).

Córdoba. Salas de Esplendor Cinemas - El Coliseo de San Andrés, Delicias, Fuenseca, Olimpia. Según el gerente de estas salas, Martín Cañuelo, estos recintos al aire libre se inauguraron en los años 30 y 40 y sostiene que: “Córdoba es una de las pocas ciudades que aún conserva la tradición, por suerte”. Y suerte es “poder salir por la noche y ver una película en uno de estos cines cordobeses”.

Estos son solo algunos cines de verano donde se proyectarán diversas películas, pero en España tenemos muchos espacios al aire libre de los que disfrutar de varias proyecciones cinematográficas. ¡No olvides mirar la cartelera del cine de verano de tu zona!

Películas de la cartelera agosto 2020

¡La cartelera de agosto 2020 está de enhorabuena porque se esperan grandes estrenos este mes! ¿Quieres descubrir algunas de las películas más esperadas?

Una de las cintas más aclamadas este agosto es ‘Mulán’ en acción real. Aunque no esté el dragón Mushu en esta versión y no sea una película musical al uso, seguro que este remake de Disney no te defraudará.

También tenemos muchas comedias para disfrutar en familia o con amigos. Algunos de los títulos más conocidos son: la australiana ‘Little Monsters’; la cinta española ‘La boda de Rosa’, de la directora Iciar Bollaín; la estadounidense ‘Un plan irresistible’, protagonizada por Steve Carell y Rose Byrne; y la comedia francesa ‘Va por nosotras’.

Si eres amante del terror y de los thrillers, ¡apunta estos títulos!: ‘Hasta el cielo’, de Daniel Calpasoro; la estadounidense ‘Los nuevos mutantes’; ‘Tenet’, del prestigioso director Cristopher Nolan; y ‘Greenland: El último refugio’, protagonizada por Gerard Butler.

Recordad que se exige el uso de la mascarilla para acceder a los distintos cines de verano de España. Por supuesto, el aforo es limitado y puede ser modificado en cualquier momento, según la evolución de criterios sanitarios. Así que, precaución y ¡a pasar un verano de cine!