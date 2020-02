Mejor montaje de los Premios Oscar 2020

Consulta a continuación el ganador del Premio Oscar a mejor película documental 2020. Entre los nominados, en la Gala de los Oscar, en la categoría de Mejor película documental se encuentran 'American factory' de Steven Bognar, Julia Reichert y Jeff Reichert , 'The Cave', de Feras Fayyad, Kirstine Barfod y Sigrod Dyekjaer, 'The edge of democracy' de Petra Costa, Joanna Natasegara, Shane Boris y Tiago Pavan, 'For Sama' de Waad Al-Kateab y Edward Watts y 'Honeyland' de Ljubo Stefanov, Tamara Kotevska y Atanas Georgiev.