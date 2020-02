Mejor fotografía de los Premios Oscar 2020

Consulta a continuación el ganador del Premio Oscar a mejor canción original 2020. Entre los nominados, en la Gala de los Oscar, se encuentran 'I can't let you throw yourself away' de 'Toy Story 4', (I'm gonna) Love me again de 'Rocketman', 'Im standing with you' de Breakthrough, 'Into the unknown' de 'Frozen II' y 'Stand Up' de 'Harriet'.