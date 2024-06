Más de 55.000 personas disfrutan del primero de los tres conciertos de Bruce Springsteen en Madrid

Bruce Springsteen comenzó diciendo "hola, Madrid, ¿estáis preparados?" Y vaya si estaban preparados. Bruce, la Street Band, y los 55.000 asistentes que abarrotaron el Metropolitano disfrutaron de tres horas y media de puro Rock and roll.

Los asistentes explicaban que "ha sido genial, fantástico". No paró nadie. Ni público, ni Bruce, ni para beber agua.

Una mujer indicaba que "no para ni un segundo sobre el escenario". Los fans lo tienen claro, a sus 74 años sigue siendo el Jefe.

Un joven dice que es el "Boss, el jefe es único". Y otro que "por eso es el "Boss". "74 años, ¿seguro?".

En Madrid actuará dos veces más. No quedan entradas. Anoche en la reventa 1.500 euros por localidad. Algunas, además de verlo en directo, quieren que cante en su pueblo.

Así fue el concierto

Bruce Springsteen ha llegado al Metropolitano, que ya visitó en 1999 y en 2003, tras varios días de reposo por prescripción médica tras verse afectada su garganta, lo que le obligó a posponer varios "shows" al año que viene, y tras superar problemas de salud anteriores que le hicieron temer "no volver a cantar de nuevo".

A los asistentes poco les importó que el espectáculo arrancara con 20 minutos de retraso. Ha sido empezar a desfilar cada miembro de The E-Street Band y desatarse la euforia. Springsteen ha arrancado el concierto entre la vibra álgida de 'Lonesome Day', seguida de 'No surrender" y, entre lo poco que ha sonado de 'Letter To You', 'Ghosts'.

'Darlington County' ha supuesto un pequeño hito de emoción añadida en la primera hora que ha mantenido al versionar el clásico de John Fogerty 'Rocking All Over The World' entre arengas en español ("¡Más alto!"), algo que no ha hecho falta justo después con el primero de los grandes éxitos de la velada, 'Hungry Heart'.

"La muerte proporciona cierta claridad mental y entiendes que la aflicción no es mas que el precio que pagamos por querer bien", ha reflexionado el cantante antes de entonar 'Last Man Standing', al recordar que él es el único miembro con vida de su primera banda.

"¡Gracias, Madrid!", se le ha oído exclamar con bazas aún bajo la manga como una versión acústica de 'I'll See You In My Dreams' (Te veré en mis sueños, en español). Al menos durante dos noches más en Madrid y otras dos en Barcelona, de momento no será en sueños.

