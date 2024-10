MARLENA y la música como terapia: "Ten cuidadito que te hago canciones"

Alejandro Sanz ya gritaba a los cuatro vientos que tenía su 'corazón partío'. Ponte en situación: estás a punto de casarte, y de repente, tu gran amor te deja por alguien... aquí sonaría 'Someone Like You', de Adele. 'Back To Black', de la eterna Amy Winehouse, nos lleva a esa confesión rota de alguien que está a punto de volver a caer. La música es un bálsamo para el desamor. Los artistas que componen estas letras, narrando sus propias vivencias, que no siempre es el caso, pasan por un proceso de composición terapéutico. De ello saben mucho MARLENA, el dúo del momento formado por Ana Legazpi y Carolina Moyano. Ambas nos dan la bienvenida a un viaje emocional tras el lanzamiento de su álbum 'Entre cuatro paredes y una verdad', un disco que nos ofrece una guía sentimental basada en la experiencia personal de sus integrantes, explorando el crecimiento personal a través de la composición. El álbum se estructura en torno a las cinco fases de una ruptura: negación, ira, negociación, depresión y aceptación, presentando un concepto íntimo y personal que brinda un viaje emocional único.

Ellas mismas cuentan a Antena 3 Noticias que la fase más complicada es la de depresión. "Es la más dolorosa, la más complicada, no ves la luz al final del túnel, pero la que viene detrás ya es la aceptación". "Retrocedes muchísimo, ves que lo que avanzas lo vuelves a descaminar otra vez, se te hace largo y te haces muchísimas preguntas", confiesa Ana Legazpi.

Cómo superar una ruptura, fase a fase

Primera fase: negación.

"También mundialmente conocida como ni de coña me está pasando esto pero me está pasando". Es una fase de shock, de entender que te han dejado. Es una de las fases más lúgubres de todas, una etapa de oscuridad por dentro y de estar podrida.

Es esa fase en la que te recreas en esos sitios de siempre y en aquellos en los que a veces se gritó "Te quiero en lo alto de la capital". Es la fase de menos amor propio y más la de "amiga, date cuenta".

Segunda fase: ira

Esa fase en la que usas cualquier medio para descargar tu rabia. ¡Vete a por un buen saco y prepara los guantes de boxeo! Aquí escuchas vuestra canción en la radio (y te encanta y a la vez lo odias). Suena 'No te deseo lo peor'.

En esta fase te das cuenta de que tu cuento de hadas es una gran historia de terror... ¡Digna de Halloween! Toda esa telenovela turca que te estaba contando te daba para un par de temporadas más...

Tercera fase: negociación

Aquí te darás cuenta de que "estás fuerte" (pero no mucho). Y ojo porque vida te pone a prueba porque puedes vivir un reencuentro con tu ex.

"Nos volvimos a encontrar, cuatro balas duelen menos"

No, ese mensaje de 'Quédate a dormir' no deberías haberlo enviado.

En esta fase de negociación también piensas que los vinos, la cerveza o el ron son tu mejor animal de compañía. Pero no. "Suelta ya a ese bicho o seguirás comiendo techo", palabra de Marlena.

Cuarta fase: depresión

Es una fase en la que están notando que está doliendo y estás siendo consciente, cargas una mochila que no te corresponde. También sentirás que no avanzas, es más, sientes que incluso retrocedes, pero la paz está a la vuelta de la esquina y lo descubrirás cuando te alejes para verlo todo con claridad.

Sacarás una fuerza que no sabías ni que tenías. Toca vivir 'Sintigo'. Y recuerda: "Los que hablan de ti, mañana callarán"

Quinta fase: aceptación

¡Por fin has llegado a la meta! Esta fase también es conocida como "¿en qué momento he permitido tanto y me he valorado tan poco?"

Se acabó la tortura china. Ya te decían tus amigas eso de "estaré mellor demà"

"Te va a ser tan indiferente la vida de tu ex, que al final te asustarás". Lo que ya has vivido... no lo vas a permitir jamás. ¡Grítalo a pleno pulmón!

"Ten cuidadito que te hago canciones"

La música tiene ese efecto sanador. Los artistas suelen cantarle al desamor, a las propias vivencias, siendo una forma de canalizar las propias emociones, provocando ese efecto de alivio en ellos y a su vez en el público que escucha sus canciones.

"Escribir algo tan personal, que ha dolido tanto y que la gente después se sienta tan identificada... es un bálsamo para nosotras", confiesa Ana Legazpi

"Afortunadamente nuestra profesión y la música permite poner voz y expresar de una manera concreta. Este proceso supone una terapia, tanto para quien lo escuche, que esté viviendo un duelo o haya vivido un duelo, como para nosotras", cuenta Carol Moyano.

"Para todxs aquellxs que no sabéis encontrar solución a ese dolor, sabed que no estáis solxs, rodeaos de buena gente, llorad y abrazad vuestros problema, y escupidlos de la forma que queráis, siempre desde el respeto y desde la verdad", destacan MARLENA.

La voz de los expertos

Isabel Ortigosa, neuropsicóloga, cuenta a Antena 3 Noticias cómo ayuda la música en este tipo de situaciones tan dolorosas.

"La música es definitivamente una vía útil para superar una ruptura sentimental. Tiene esa capacidad de evocar y regular emociones. Escuchar canciones que resuenen con la experiencia de una ruptura puede ayudar a procesar el dolor y la tristeza que conlleva. Las letras de las canciones que tratan temas de desamor y superación pueden crear un sentimiento de vinculación y dar un sentido de conexión, haciendo que las personas se sientan menos solas en su experiencia. Ayuda, además, a manifestar sentimientos que pueden resultar complicados de expresar verbalmente".

Como recomendación, crear una "banda sonora" personal para que te acompañe en esta experiencia tan complicada, así "se crea una forma de narración y procesamiento de la historia vivida y esto le da mucho más sentido."

"De hecho, escuchar música puede estimular la liberación de neurotransmisores como la dopamina, que está asociada con el placer y la recompensa. Esto puede mejorar el estado de ánimo, crear nuevas asociaciones positivas y contrarrestar la tristeza o la ansiedad asociada con una ruptura. Incluso en terapia la música se puede usar de manera estructurada para ayudar a las personas a explorar y expresar sus emociones, con canciones concretas para guiar y para facilitar la expresión emocional", nos cuenta Ortigosa.

Escuchar canciones que reflejen la tristeza, el dolor, la ira o la decepción que se sienten después de una ruptura permite que la persona se sienta comprendida y pueda expresar sus emociones. "Te hace sentir una especie de alivio emocional al sentir que alguien más, los músicos o cantantes, entienden tu dolor. Y la persona empieza a sentir una conexión con otros que han podido vivir una situación parecida, y eso crea como un sentimiento de pertenencia. Reduce el sentimiento de soledad que muchas veces acompaña la pérdida de una relación."

"La música también puede ayudar a generar un cambio de perspectiva y reinterpretar la vivencia, por ejemplo, las canciones de superación pueden inspirar un sentido de fortaleza e independencia, ayudando a la persona a recordar su propio valor y capacidad para sobrellevar la pérdida. Lo que contribuye también a reconstruir la autoestima que puede haberse visto afectada durante la relación o durante la ruptura", nos confiesa.

MARLENA, el dúo femenino del año

Tienen más de un millón y medio de oyentes mensuales en Spotify, y han logrado cinco discos de oro, un triple platino. MARLENA está viviendo un momento de lo más dulce en la actualidad. Ellas mismas hacen balance tras un año de muchos escenarios por todos los rincones, recintos, salas y festivales de España.

"Estamos muy orgullosas, vamos pasito a pasito y escalón a escalón, crecemos de una manera muy sana y muy humilde, con los pies en la tierra, rodeada de un equipo maravilloso. Es la suerte que poca gente tiene", confiesa Ana Legazpi.

"Que todo siga como está, y que se sume más a lo que ya está, que esa curva siga para arriba, estar en muchos escenarios, enamorar a mucha más gente", cuenta Carol Moyano.

"Y que las colaboraciones que siempre decimos se hagan posibles". Entre sus deseos musicales salen nombres como Dani Fernández, quien también ha lanzado disco recientemente, 'La Jauría', y con el que Legazpi se siente identificada: "Creo que los discos son súper compatibles porque él habla de las redes sociales, de la exposición de su vida, de las críticas... El nuestro, 'Entre cuatro paredes y una verdad', habla mucho de lo mismo, de esas cuatro paredes que solo nosotras conocemos y que en la redes sociales no se plasma".

También han querido destacar a Leiva o Amaral, de quienes siempre suelen hacer versiones en sus directos. "Eso sería una fusión maravillosa", destacan.

