Mark Knopfler anuncia que se jubila en un concierto en Barcelona

"Ésta es una bonita manera de decir adiós", ha dicho Mark Knopfler en Barcelona, donde ha anunciado su intención de que la gira que ha empezado este jueves en el Palau Sant Jordi sea la última de una carrera que le ha llevado a los principales escenarios del mundo, con Dire Straits y en solitario.

Realmente bonita manera porque el concierto ha sido impecable y las 13.000 personas que han llenado el recinto ha disfrutado del sonido mágico y singular de la guitarra de Knopfler, que probablemente no volverá a sonar en directo en Barcelona.

El concierto ha empezado con 'Why aye man' y, en cuanto ha finalizado este primer tema, el escocés se ha dirigido al publico y ha asegurado que estaba muy contento de volver a Barcelona porque adora la ciudad, pero ha añadido que este "hola Barcelona" es también un adiós.

"Soy viejo", ha dicho en tres ocasiones durante el concierto el músico que el próximo verano cumplirá 70 años y que, efectivamente, es mayor, pero sigue conectando con el público, con un impulso menos roquero que en su juventud, pero con personalidad y maestría.

El público, también maduro, no ha reaccionado inicialmente al anuncio, probablemente porque lo ha dicho como de pasada, sin darle importancia, pero según ha ido avanzando el concierto los espectadores han ido incrementando sus muestras de afecto hacia el cantante y el espectáculo ha alcanzado una calidez que quizás no hubiera sido exactamente la misma si los presentes no hubieran tenido conciencia de que éste no era un concierto más, sino que quizás era el último en Barcelona.

Una potente banda de diez músicos ha acompañado a Knopfler en el Palau Sant Jordi y también lo hará durante toda la gira mundial que este jueves ha empezado en Barcelona y que le llevará a otras cinco ciudades españolas, antes de recorrer toda Europa y saltar a Estados Unidos.