María Villalón presenta su espectáculo 'Desde Ayamonte hasta Fado': "Es un sueño cumplido tras ganar 'Tu cara me suena'"

Seguramente su cara te suene... Y su voz, también. María Villalón, ganadora de la última edición de 'Tu cara me suena', está de enhorabuena. La artista malagueña, tras dejar huella con su talento y carisma en el exitoso programa de Antena 3, vuelve a los escenarios para presentar 'Desde Ayamonte hasta Fado', un espectáculo que define como un sueño cumplido, y todo un regalo.

Agradecida, y emocionada por subirse a las tablas del teatro La Latina estos próximos días 30 y 31 de mayo, María Villalón nos ha confesado que, 'Tu cara me suena', le ha cambiado la vida. "No olvidaré la oportunidad que me dio el programa de volver a intentarlo y tener ilusión por la música. Fue la mejor experiencia de mi vida y, además, me llegó cuando no me esperaba nada".

Casualmente, en el programa, conoció a su compañero Manu Sánchez, quien mucho tiene que ver con 'Desde Ayamonte hasta Fado', el show que ahora nos presenta y con el que pretende recorrer toda la geografía española. "Él me ofreció llevar a cabo este espectáculo, con su productora 16 Escalones y era exactamente lo que yo quería, sentir la magia de la música en directo. Tenemos ganas de ir a todos los teatros de España", confiesa la joven artista a Antena 3 Noticias. Para su banda, liderada por Ale Romero, también tiene bonitas palabras: "Es una suerte contar con ellos, soy muy afortunada"

En Ronda, tierra natal de la cantante, tuvo lugar el estreno del show, un día que María tiene grabado a fuego en la memoria. "No se me ocurre mejor manera de arrancar, fue precioso, dos días lleno, en mi tierra con mi gente". Su siguiente parada es el teatro La Latina, unas tablas emblemáticas pisadas por referentes de nuestro país, como Lina Morgan, Juanita Reina, Lola Flores, Concha Velasco o Ana Belén. Ahora, es el turno de María Villalón, una artista que ha demostrado no tirar la toalla y que, con esfuerzo, talento y tesón, todo es posible.

Tras las actuaciones en la capital, María Villalón recorrerá todo el territorio nacional, con parada en ciudades como Los Barrios, en Cádiz, Sevilla, Granada, Ayamonte, Fuengirola, Vélez-Málaga, Valladolid o Barcelona.

Charlamos con la cantante sobre su espectáculo y la nueva etapa que afronta tras su paso por 'Tu cara me suena'. Además, nos canta en exclusiva un fado que interpreta en los conciertos. Una de sus canciones favoritas de Amalia Rodríguez, que también interpreta Dulce Pontes, así suena 'Fado Português', a capela, por María Villalón.