Manuel Carrasco, sobre su concierto en Sevilla: "Fue el más épico que he hecho en mi vida"

Las intensas lluvias registradas en Sevilla casi consiguieron empañar el comienzo de gira de Manuel Carrasco en el Estado de la Cartuja. Finalmente, el artista de Huelva consiguió sacar el concierto adelante a pesar de la lluvia y gracias al empuje de su equipo y de las 70.000 personas dispuestas a disfrutarlo.

Manuel Carrasco habla en Antena 3 Noticias sobre su nueva gira y su primer concierto en Sevilla marcado por la lluvia. El artista asegura que fue su "concierto más épico" debido a la lluvia porque "fue al final un aliciente que lo hizo totalmente especial".

"Es verdad que los conciertos en Sevilla son intensos o hace mucho calor o pasa que cae una tromba de agua. Por momentos fue muy angustioso, pero la gente se portó increíble", ha explicado.

"Llevábamos meses trabajando en estos dos conciertos, que es el inicio de gira y te puedes imaginar toda la preparación que conlleva esto, la de pequeños detalles y ver que estaba lloviendo, que la gente se estaba mojando fue increíble", ha añadido.

"Me quedo con la parte bonita y que fue muy emocionante"

La lluvia dio tregua al concierto "y pudimos seguir adelante". "Nos mojamos mucho, pero creo que el ambiente y la energía que se respiró compensó todo ese comienzo tan trágico", ha subrayado.

Son 140.000 personas los asistentes en Sevilla en los dos primeros conciertos de Manuel Carrasco. Y es que el artista se ha propuesto batir todos los récords. "Estoy muy agradecido. Está claro que es algo muy especial y parece ser que este disco ha calado muy hondo. Cuando hablamos de esta cifra no lo pienso, no le encuentro explicación tampoco pero sí estoy muy agradecido. No hay palabras", ha asegurado.

En estas 30 fechas de la gira, Carrasco explica que los fans que acudan encontrarán "el mejor concierto que he preparado en toda mi carrera". "Hay mucho corazón y flechas. Creo que la energía va a reinar durante toda la gira", ha concluido.

Lluvia en Sevilla

Los pronósticos meteorológicos auguraban agua para el primero de los conciertos de Manuel Carrasco en Sevilla. Se registraron altas precipitaciones con una gran intensidad.

La situación provocó que el estado se llenara de agua. Las lonas de plástico quedaron cubiertas de agua, al igual que el propio césped.