Malú, sobre su cuarentena por coronavirus: "Estoy todo el día comiendo o llorando"

La artista realizó una conexión en directo a través de su cuenta de Instagram para contar de primera mano cómo está viviendo las medidas adoptadas para frenar el avance del coronavirus. Aseguraba Malú que ha tenido un embarazo muy fácil desde el principio. Sin vómitos y muy agradable. "El embarazo, desde el principio, ha sido fácil. He tenido la suerte de que así sea. Afortunadamente, no ha sido de vomitar. Todo me ha sentado bien. De hecho, me sienta todo demasiado bien. ¡Menos mal! Porque en el confinamiento se come mucho", aseguraba Malú a los más de 80.000 espectadores del 'Instagram Live'.

Señalaba que tanto ella como su pareja, Albert Rivera, intentaban cuidarse con una alimentación saludable pero que al estar tanto tiempo en casa se daban muchos caprichos gastronómicos. "Lo que pasa es que, en vez de estar confinados, nosotros en esta casa estamos confitados. ¡Pero es que nos aburrimos y no paramos de comer!", destacaba.

Malú confesaba sentirse muy afectada por la expansión del coronavirus que golpea a España: "Estoy todo el día comiendo o llorando, porque me da mucha pena todo lo que está pasando".Señalaba que las medidas de seguridad que está siguiendo son las de cualquier ciudadano: no salir de casa y evitar el máximo contacto posible".