Mad Cool Festival 2024: Pearl Jam, Avril Lavigne, Maneskin, o Dua Lipa llegan a Madrid

La séptima edición del festival Mad Cool ya ha llegado. El recinto Iberdrola Music acoge la fiesta de la música del 10 al 13 de julio, ubicado en el distrito madrileño de Villaverde. Una de las novedades de este año es la reducción de los escenarios, de 8 a 6 concretamente, algo que la organización del evento precisa "sin duda desempeñará un papel clave en la distribución y los flujos de movimiento dentro del evento, reduciendo las coincidencias en los horarios y contribuyendo a minimizar la contaminación acústica entre los diferentes escenarios".

Mad Cool Festival 2024 serán cuatro días de música ininterrumpida, una jornada más que el año pasado, y más de 100 artistas conforman la programación de esta séptima edición, pudiendo disfrutar de las actuaciones, entre ellos nombres tan relevantes como Dua Lipa, The Killers, Pearl Jam, Avril Lavigne, Maneskin, The Smashing Pumpkins, Bring Me The Horizon, Janelle Monáe, Sum 41, Motxila 21, Tom Oddell, Rema, Sexxy Red, Greta Van Fleet, The Kooks, Keane, o Tyla, entre otros.

Para esta edición, también habrá refuerzo policial y de transporte público, todo ello con la intención de garantizar la correcta celebración de cada uno de los días de festival. Se aumentará el número de agentes de Policía Municipal, así como de Guardia Civil y Policía Nacional. Desde el punto de vista de la movilidad, se reforzará el sistema de transporte público, además del tradicional servicio de lanzaderas de autobuses y el refuerzo de Metro en horario. Este año también habrá servicio de Cercanías para volver. "Porque hay que recordar que la mejor manera para acceder a este recinto es hacerlo en transporte público", resaltan. En esta edición se espera que asistan unas 50.000 personas.

Conciertos y horarios Mad Cool 2024

El festival abre sus puertas el miércoles 10 a las 17:00 horas. Los conciertos darán comienzo a las 17:40 horas con la actuación de Soccer Mommy y Xavi Fornaguera. En este caso, los 'solapes' más importantes de la jornada están en las actuaciones de Garbage y Nothing But Thieves', que sonarán a las 20:05 horas, y también los de Dua Lipa, que comenzará a las 21:30 horas, y Sesyy Red, tan solo diez minutos después. Esta primera cita la cierran The Samashings Pumpking a las 23:15 horas y Rels B diez minutos después. Todos los conciertos terminarán a la 1 de la madrugada.

En el cartel del jueves 11 aparecen las actuaciones de la madrileña Russian Red (18:55 horas), Mando Diao (20:15 horas), Keane (21:10 horas), Pearl Jam (22:40 horas) y Bomba Estéreo (23:15 horas). La jornada la cierran Greta Van Fleet (00:50 horas), Adel (00:20 horas) y Paul Kakbrenner (00:55 horas). En esta ocasión, las puertas cerrarán a las 2 de la madrugada.

El viernes 12, la música también llega al recinto Iberdrola Music con conciertos durante la tarde, aunque será necesario esperar a la noche para descubrir los platos fuertes del día. El concierto de Black Plumas comenzará a las 21:35 horas, el de Tom Morello a las 21:50 horas, y el de Sum 41 a las 23:00 horas. El cabeza de cartel del día, Maneskin, empezará a las 00:35 horas en el escenario Mad Cool. The Breeders lo hará a la 1, terminado ambos sobre las 2 de la madrugada.

El sábado 13 es el turno, entre otros muchos cantantes y bandas, de Avril Lavigne (20:15 horas), Bring Me The Horizon (21:25 horas), The Galight Anthem (21:55 horas), Genesis Owusu (23:25 horas) o Andrés Campo (00:20 horas). Sin embargo, los más esperados del día serán The Killer, cuya actuación comenzará a las 23:00 horas y durará una hora y media, y The Look, de 00:40 horas a cierre.

A continuación, puedes consultar el mapa del recinto.

Mapa Mad Cool | Mad Cool

Algunos aspectos relevantes a tener en cuenta a la hora de acudir al festival son los siguientes:

La entrada a Mad Cool es uno de los puntos estratégicos del festival. En esa zona se encuentra el acceso principal y el punto de información, donde es posible resolver cualquier duda que surja.

es uno de los puntos estratégicos del festival. En esa zona se encuentra el acceso principal y el punto de información, donde es posible resolver cualquier duda que surja. Hay diferentes puntos habilitados para recargar la pulsera Cashless en el festival, aunque para evitar esperas es recomendable hacerlo online a través de la App de Mad Cool.

en el festival, aunque para evitar esperas es recomendable hacerlo online a través de la App de Mad Cool. El festival contará con puntos de hidratación repartidos en diferentes zonas del recinto.

repartidos en diferentes zonas del recinto. En caso de disponer del Abono Santander SMusic, se puede hacer uso del Fast Track situado en el acceso 1 del recinto. Puedes consultarlo en el mapa superior.

