Mick Jagger demuestra que está mejor que nunca con la vuelta de los Rolling Stones al escenario

Enérgico, hablador y rejuvenecido. Así ha vuelto Mick Jagger a los escenarios después de someterse a una operación de corazón. El emblemático grupo de los Rolling Stones vuelve a unirse en su gira "No Filter" -Sin filtro-. La ruta ha comenzado en Chicago, donde apareció por primera vez el cantante de 75 años después de su operación. Darán 17 conciertos por Norteamérica, que terminarán el 31 de agosto en Miami.

Moviéndose al ritmo de la música, como lleva haciendo durante años, Mick Jagger deslumbró a todos sus seguidores con su energía.

Es la primera vez que sube a un escenario después de que le reemplazaran la válvula cardíaca el pasado mes de abril. Durante el concierto estuvo presente un médico cardíologo, aunque no hizo ninguna falta. Jagger volvió tan animado como siempre. Según el cronista del Chicago Tribune, si la gente del libro Guinness hubiera estado presente, "registraría su récord de cambios de vestimenta en escena", desplazando a la cantante estadounidense Cher.

Jagger recordó que este era el trigésimo octavo concierto de la banda en Chicago y el octavo en el mismo escenario. Conversó con el público durante las dos horas de concierto, pero en ningún momento hizo referencia a su enfermedad. Aún así, cuando cantó la balada "Angie" y dijo la frase "¿No es estupendo estar vivo?", los 60.000 espectadores estallaron en aplausos.

La mítica banda británica interpretó 20 de sus grandes éxitos, pero ninguna de las canciones de su álbum más reciente de 2016, "Blue & Lonesome". Tocaron grandes clásicos como "Start Me Up", "Brown Sugar", "You Can't Always Get What You Want" y "Satisfaction".

La gira tuvo que ser aplazada y reprogramada por los problemas de salud de su líder, pero incluye un nuevo concierto en Chicago el próximo martes antes de seguir su ruta hasta llegar a su último concierto en Miami el 31 de agosto.