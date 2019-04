Los Reyes presiden en el Auditorio de Oviedo el tradicional Concierto Premios Princesa de Asturias

Los Reyes han asistido esta tarde en Oviedo al tradicional concierto de los Premios Princesa de Asturias que se celebra en vísperas de la ceremonia de entrega de los galardones. El concierto en el Auditorio Príncipe Felipe ha abierto la agenda de actos oficiales que los Reyes van a mantener en la capital asturiana durante dos días y que completarán el sábado con la visita a la localidad de Poreñu, ganadora este año del Premio al Pueblo Ejemplar de la región. Bajo la lluvia, don Felipe y doña Letizia han llegado en coche al auditorio, donde les esperaba el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, el alcalde de Oviedo, Wenceslao López, y el presidente de la Fundación Princesa de Asturias (FPE), Matías Rodríguez Inciarte, entre otras autoridades.

Al entrar en la sala de conciertos, los cerca de 1.500 asistentes han brindado a los Reyes con un prolongado aplauso antes y después de la interpretación del himno nacional. Felipe VI ha saludado en un par de ocasiones con la mano en agradecimiento por la acogida. El Coro de la Fundación Princesa de Asturias y la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, con la dirección del catalán Miguel Ortega, interpretan "Iván el Terrible", del compositor ruso Serguéi Prokófiev. En el concierto participan también la mezzosoprano María Luisa Corbacho y el barítono Alfredo García, con Jorge Moreno como narrador

A la llegada de los Reyes, en los aledaños del Auditorio Príncipe Felipe esperaba la Real Banda de Gaitas de la Ciudad de Oviedo y más de un centenar de personas resguardadas bajo el paraguas que les han aplaudido. Por detrás del cordón policial, ha habido varios manifestantes con pancartas en protesta por conflictos laborales en sus empresas. Al término del concierto, los Reyes van a participar en la cena que ofrecen en su honor el presidente de la Fundación Princesa de Asturias y miembros del patronato de la entidad. La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias tendrá lugar mañana, viernes, en el Teatro Campoamor (18.30 horas), en la que Felipe VI pronunciará el tradicional discurso con el que se cerrará el acto, que este año viene marcado por el desafío independentista de Cataluña.

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha confirmado su asistencia a la gala para acompañar al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, al del Consejo Europeo, Donald Tusk, y al de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, que recogerán el Premio a la Concordia concedido a la UE.

Los otros ganadores de este año son el artista sudafricano William Kentridge (Artes); el grupo cómico Les Luthiers (Comunicación y Humanidades); la selección masculina de rugby de Nueva Zelanda, "All Blacks", (Deportes) y la pensadora británica Karen Armstrong (Ciencias Sociales). Completan la relación de premiados el escritor polaco Adam Zagajewski (Letras); la Hispanic Society of America, (Cooperación Internacional) y los físicos estadounidenses Rainer Weiss, Kip S. Thorne y Barry C. Barish y la Colaboración Científica LIGO (Investigación Científica y Técnica). Por la mañana, los Reyes recibirá en audiencia a los galardonados, a los miembros del patronato de la FPE y a los ganadores de las Medallas de Oro y Plata de Asturias 2017. Antes, Felipe VI mantendrá un encuentro bilateral con Tajani.