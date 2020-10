Los Javis: "Trabajamos en la posibilidad de una segunda temporada de 'Veneno' porque se nos ha quedado corta"

Después del éxito en ATRESplayer Premium, Antena 3 emite los dos capítulos de la serie 'Veneno'. Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como 'Los Javis', son los creadores de esta serie que se ha convertido en un fenómeno. Así responden a las preguntas de Mónica Carrillo en Antena 3 Noticias Fin de Semana.

¿Por qué os interesasteis en Cristina Ortiz, 'La Veneno'?

Javier Ambrossi: Nos enamoramos locamente de la historia porque tiene todos los ingredientes que nos enamoran de un buen relato, como el amor por la televisión de los 90, la lucha por la identidad y, sobre todo, nos enamoramos de una historia que tenía que ser contada y que podía llegar a ser una herramienta muy útil para dar visibilidad.

¿Cómo habéis conseguido plasmar todas las características de 'La Veneno' y que hayamos acabado queriendo al personaje?

Javier Calvo: Ese era el reto, mostrar cuál era la persona detrás del personaje. Cuando leímos el libro de Valeria Vegas, la biografía en la que basamos la serie, nos dimos cuenta de que había algo más allá del chascarrillo del personaje que todo el mundo creía conocer por lo que veía en la televisión. Al final esas son las historias que nos interesan y descubrimos una historia brutalmente trágica, pero a la vez apasionante, llena de color y de sufrimiento. Nos arrebató su historia y sabíamos que el espectador iba a empatizar con ella porque es la historia de una persona que busca lo que no tuvo de niña, que era amor. Todos podemos sentirnos identificados en esa búsqueda.

¿Visibilizar al colectivo trans sería muy importante para vosotros también...?

Javier Ambrossi: Sí, desde el principio vimos claramente que la historia tenía que trascender al relato, que tenía que ser algo útil y que arrojara luz a un tema que parece que la gente conoce, pero que en realidad no porque es un tema del que no se suele hablar en los medios de comunicación. Como se dice en el capítulo 1, de lo que no se habla no existe, y lo que no existe se margina. Por eso, la ficción nos pareció una manera muy útil de arrojar luz sobre cosas que no se hablan y que merecen respeto.

Javier Calvo: Al final, el elenco de actrices trans que tenemos es poderosísimo y cuentan su propia historia a través de la historia de Cristina, lo que se nota en la pasión de la interpretación, en la fuerza, y eso es lo que hace que la gente se enganche a 'Veneno'.

Javier Ambrossi: Cuando tú como creador vas por la calle y notas la reacción de la gente o en redes y te dicen que la ficción les ha dado qué pensar y les han hecho reflexionar sobre el mundo que quieren para sus hijos o han decidido dar el paso y contarle a su familia algo o les ha dado alas, cuando te das cuenta de que has hecho algo así, es absolutamente impagable.

¿Este es el punto y final de la serie?

Javier Ambrossi: Esto se pensó como una miniserie porque todo el mundo sabe que la historia acaba trágicamente y le hemos estado dando muchas vueltas, pero nos hemos puesto a trabajar en una segunda temporada.

Javier Calvo: Sí, trabajamos en la posibilidad de una segunda temporada porque al escribir esta serie nos dimos cuenta de que al final hay tantas historias alrededor de la historia de Cristina, tanto que explorar, tanto que contar, que se nos ha quedado corta esta serie.

Javier Ambrossi: Su universo es tan potente que se expande más allá de ella misma y vamos a trabajar en ello a ver si pronto podemos contaros más.