Lorenzo Silva presenta 'Castellano', su nuevo libro en el que narra la Revolución de los Comuneros

El escritor Lorenzo Silva presenta su nuevo libro, 'Castellano', en el que narra la Revuelta de los Comuneros en el siglo XVI. Este episodio de la historia está considerado una de las primeras rebeliones modernas y supuso una lucha de clases entre los más desfavorecidos y la burguesía de la época.

En el vídeo de la parte superior se puede ver cómo Lorenzo Silva camina por Toledo con su nuevo libro en la mano y visita a uno de sus protagonistas. Padilla fue uno de los líderes de la revolución comunera. Ocurrió en Castilla hace 500 años. "Me pregunté qué sabe la gente de los comuneros. Yo sabía lo que me llegó en el colegio: Padilla, Bravo y Maldonado", cuenta.

El libro no es solo una novela histórica. Como su título, 'Castellano', es también una reivindicación del legado de Castilla. "Reivindicando no solo la herencia que tiene el valor de las comunidades, sino también de Castilla, que es algo que he visto menospreciado", explica el autor.

Esta revolución tan castellana comenzó en la Iglesia de San Juan de los reyes, de Toledo, y terminó a casi 300 kilómetros, en el municipio de Villalar de los Comuneros, en Valladolid, donde fueron decapitados sus líderes: Padilla, Bravo y Maldonado. Se enfrentaron al rey Carlos V por ver a Castilla solo como una fuente de impuestos. Fue la primera revolución en Europa y dejó ideas que han llegado hasta hoy. Por ejemplo, un cuadro con la ejecución de sus líderes cuelga en el Congreso de los Diputados.

"Esa reivindicación de la libertad y esa reivindicación frente a la tiranía y esa resistencia a ser vasallos de malos señores está en la tradición castellana", señala Silva. Pero en el libro, además, el autor desnuda su alma de castellano nacido en Madrid. En apenas unos días se ha colocado ya en la lista de libros más vendidos.