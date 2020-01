Más información Así ha sido la actuación de Rosalia en los Grammy

La 62 edición de los premios Grammy, los galardones más importantes de la música, se celebró este domingo en el Staples Center de Los Ángeles (EEUU) y se cerró con Billie Eilish como la gran triunfadora de la velada con cinco gramófonos, incluidos los cuatro de las categorías 'reinas'.

De los 84 apartados que se entregan en dos ceremonias consecutivas (un evento previo no televisado y la gran fiesta mediática ya frente a las cámaras), estos fueron los ganadores de los premios emitidos en la gala de los Grammy que estuvo teñida de luto por la muerte en un accidente de helicóptero de la leyenda del baloncesto Kobe Bryant:

Álbum del año: Billie Eilish - 'When We Fall Asleep, Where Do We Go?'

Grabación del año: Billie Eilish - 'bad guy'

Canción del año: Billie Eilish - 'bad guy'

Mejor nuevo artista: Billie Eilish

Mejor disco de rap: Tyler, the Creator 'IGOR'.

Mejor actuación de rap: DJ Khaled ft. Nipsey Hussle & John Legend - 'Higher'. -

Mejor actuación solista de pop: Lizzo - 'Truth Hurts'.

Mejor actuación de dúo o grupo en country: Dan + Shay - 'S'.

Mejor disco de comedia: Dave Chapelle - 'Sticks & Stones'.

Mejor disco de un artista latino rock, urbano o alternativo: 'El Mal Querer'- Rosalía

Mejor álbum latino: Alejandro Sanz- 'El Disco'

Rosalía ingresa en el pequeño club de españoles premiados con un Grammy

Con su premio al mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo, Rosalía Vila se ha convertido esta madrugada en la última cantante que ingresa en el pequeño y exclusivo club de artistas españoles distinguidos con un Grammy.

Hasta el galardón conseguido por la catalana, solo nueve de los miles de gramófonos dorados concedidos desde la primera ceremonia de entrega en 1959 han ido a parar a manos patrias, pocas manos en realidad, pues tanto Plácido Domingo como Alejandro Sanz se han hecho acreedores del mismo en varias ocasiones. El exdirector general de la Ópera de Los Ángeles fue de hecho el primer español en recibir un Grammy, pero no en alguna de las categorías correspondientes a la música clásica.