La lista de las mejores universidades del mundo

La Universidad de Harvard vuelve a liderar la lista de los mejores centros del mundo, según el Ranking Web de Universidades. Una lista en la que aparecen un total de 26 universidades españolas.

La Stanford University y la Massachusetts Institute of Technology, ocupan el segundo y tercer puesto en este ranking anual de universidades. Para llegar a la primera universidad española que aparece en la lista, hay que bajar hasta el puesto 127, en el que se encuentra la Universitat de Barcelona, a la que la sigue la Complutense de Madrid, que ocupa el 192.

De esta forma solo dos universidades españolas se encuentran entre las 200 más destacadas, aunque muy cerca se queda el tercer centro de España en aparecer en el ranking: la Universitat Autònoma de Barcelona.

La Universidad de Valencia ocupa el puesto 218, a la que le sigue de cerca la Universidad de Granada, en el 238. La siguiente en aparecer en el ranking en la Universidad Autónoma de Madrid, que ocupa el puesto 271.

El top 10 de universidades de este raking mundial está formado por: Harvard University (1), Stanford University (2), Massachusetts Institute of Technology (3), University of California Berkeley (4), University of Washington (5), University of Michigan (6), University of Oxford (7), Columbia University New York (8), Cornell University (9) y University of Pennsylvania (10)