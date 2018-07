La lista completa de los nominados a los Premios Emmy 2018

'Juego de tronos', la serie que ha ganado más premios en la historia de los Emmy, partirá como favorita en la 70 edición de los galardones más importantes de la industria televisiva al lograr 22 candidaturas.

El actor Antonio Banderas ha logrado la nominación al Emmy como mejor actor en una miniserie o película para televisión por su trabajo en 'Genius: Picasso', anunció la Academia de la Televisión de EEUU. En esa categoría competirán con Darren Criss ('American Crime Story'), Benedict Cumberbatch ('Patrick Melrose'), Jeff Daniels ('The Looming Tower'), John Legend ('Jesus Chris Superstar Live in Concert') y Jesse Plemons ('USS Callister Black Mirror'). Banderas obtuvo su primera nominación a los Emmy en 2004, en la misma categoría, con "And Starring Pancho Villa as Himself", por interpretar a Pancho Villa.

La actriz Penélope Cruz ha recibido una nominación a los Emmy por su papel en 'American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace'. Cruz competirá por el Emmy a la mejor actriz secundaria de serie limitada o película televisiva frente a Sara Bareilles ('Jesus Christ Superstar Live in Concert'); Judith Light ('American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace'; Adina Porter ('American Horror Story: Cult'); Merritt Wever ('Godless') y Letitia Wright ('Black Mirror - Black Museum'). Se trata de la primera nominación en los Emmy de Cruz, que ganó el Óscar a la mejor actriz de reparto por "Vicky Cristina Barcelona" (2008).

Esta es la lista completa de nominados:

Mejor actor protagonista de una miniserie

Antonio Banderas por 'Genius: Picasso'

Darren Criss por 'American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace'

Benedict Cumberbatch por 'Patrick Melrose'

Jeff Daniels por 'The Looming Tower'

John Legend por 'Jesus Christ Superstar Live in Concert'

Jesse Plemons por 'Black Mirror'

Mejor actriz protagonista de una miniserie

Jessica Biel

Laura Dern

Michelle Dockery

Edie Falco

Regina King

Sarah Paulson

Mejor actor principal en una serie de comedia

Anthony Anderson

Ted Danson

Larry David

Donald Glover

Bill Hader

William H. Macy

Mejor actriz principal de una serie de comedia

Allison Janney

Issa Rae

Tracee Ellis Ross

Lily Tomlin

Pamela Adlon

Rachel Broshnasan

Mejor actor principal de drama

Jason Bateman

Sterling K. Brown

Ed Harris

Matthew Rhys

Milo Ventimiglia

Jeffrey Right

Mejor actriz principal de drama

Elisabeth Moss

Sandra Oh

Keri Russell

Evan Rachel Wood

Claire Foy

Tatiana Maslany

Mejor Reality

'Ru Paul's Drag Race'

'Top Chef'

'The Voice'

'American Ninja Warrior'

'The Amazing Race'

Mejor miniserie

'The Alienist'

'American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace'

'Genius: Picasso'

'Godless​'

'Patrick Melrose'

Mejor Comedia

'Atlanta'

'Black-ish'

'Barry'

'Curb your enthusiasm'

'Glow'

'The Marvelous Ms. Maisel'

'Silicon Valley'

'Unbreakable Kimmy Smidcht'

Mejor Drama

'The Americans'

'The Crown'

'Juego de Tronos'

'El cuento de la criada'

'Stranger Things'

'This is Us'

'Westworld'