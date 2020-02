Liam Gallager y Travis Scott, nuevas confirmaciones del FIB 2018

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) ha dado a conocer nuevas confirmaciones para su cartel de este año, entre los que se encuentran el excomponente de Oasis Liam Gallagher, el rapero Travis Scott y las bandas Two Door Cinema Club, Bastille, The Vaccines y Catfish and the Bottlemen. Además han confirmado a Wolf Alice, Everything Everything, Tune-Yards, Nothing But Thieves, Rusos Blancos, Shame y Melenas.

Liam Gallagher y Travis Scott ocuparán el puesto de cabezas de cartel junto a los ya anunciados The Killers, según han informado fuentes de la organización del festival, que se celebrará en el recinto de conciertos de Benicàssim del 19 al 22 de julio de 2018.

Tras su debut en solitario en el FIB de 2017, Liam Gallagher vuelve al mismo escenario en 2018 como "un auténtico icono del rock'n'roll que regresa a por su corona de cabeza de cartel". Gallagher presentará su nuevo disco, 'As You Were', que ya ha sido número uno en Reino Unido y que supone "uno de los retornos más impresionantes del rock actual", según la organización. El músico traerá al directo "toda su actitud" y además "ofrecerá una generosa ración de clásicos de Oasis".

Travis Scott, uno de "los más grandes e impactantes artistas de hip-hop de hoy", encabezará la primera noche del festival con discos que son número uno en las listas y con un billón de escuchas. Su próximo y tercer álbum, 'Astroworld', es "uno de los discos más esperados del año, y su poderosa producción, su hermética forma de rapear y su estratosférica combinación vocal garantizan un directo que no hay que perderse".

Otros grupos que repiten en el FIB serán Two Door Cinema Club, Bastille y The Vaccines, estos últimos para presentar su último disco, 'Combat Sports'.

El entusiasmo juvenil de Catfish And The Bottlemen se adueñará de la brisa veraniega con el sello de una de las bandas británicas más ambiciosas y potentes que vienen al FIB. Los londinenses Wolf Alice vendrán para demostrar por qué son, sin duda alguna, una de las mejores bandas del momento, con un directo que les ha llevado este año a ser nominado al Mejor Grupo Británico por el NME y a los Brit Awards.

Everything Everything traerá una "sublime descarga sensorial al FIB" y una de las bandas más interesantes y vanguardistas del momento Tune-Yards traerán sus ritmos salvajes y melodías envolventes a Benicàssim.

Los estimulantes Nothing But Thieves vendrán con canciones como 'Amsterdam' y 'Sorry', en tanto que Shame debutará en el FIB siendo una de las más viscerales y fascinantes nuevas bandas británicas de la actualidad. También ofrecerá el FIB una muestra de los mejores grupos nacionales y han anunciado la presencia del "pop empapado de reverberaciones de las impactantes" Melenas y el "refrescante indie pop" de los madrileños Rusos Blancos.