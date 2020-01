Las frases que han hecho historia en Antena 3

Muchos de los grandes éxitos que Antena 3 ha emitido a lo largo de su historia también han contribuido a dejar en el imaginario colectivo frases míticas que, por muchos años que pasen, nunca serán olvidadas porque también marcaron historia.

¿Quién no se acuerda de 'Farmacia de guardia'? La mítica serie de Antena 3 que supuso el estreno en el mundo de la ficción de esta cadena. El 19 de septiembre de 1991 se estrenaba el primer capítulo de esta serie dirigida por Antonio Mercero. Y es que no solo fue el estreno de Antena 3 si no que esta comedia fue capaz de marcar un antes y un después en el género de la ficción nacional. Pero, como veníamos comentando, uno de los recuerdos más tiernos es el de la frase de: "Para dentro, Romerales".

De 1991 nos adelantamos a 1998 para acordarnos de otro mito de la televisión de entretenimiento. ¿Recuerdan el programa de 'Furor' conducido por Alonso Caparrós? Aquel programa que ponía a prueba los conocimientos musicales de un grupos de famosos divididos en dos equipos, uno formado por las chicas y otro por los chicos. De ahí la famosa frase de: "Minipunto para las chicas" o la de "Popurrí, popurrí".

Ese mismo año esta cadena estrenaba 'Manos a la obra', una serie protagonizada por Manolo y Benito, dos 'chapuzas' que llenaron de humor los hogares de más de 5 millones de españoles. De ahí que Benito fuese capaz de decir: "Yo soy el introductor del gotelé en este país. A mí este país me debe mucho". Sin olvidar cuando, en 1996, Arturo Fernández en 'La casa de los líos' hacía inmortal la frase de "Pasa, chatín".

Aunque si de lo que hablamos es de humor y buen entretenimiento el gran especialista fue Chiquito de la Calzada que en 'Genio y figura', que se estrenó en 1994, consiguió arrancar carcajadas por toda España con sus míticas frases. Desde el "Hasta luego, Lucas" pasando por "¿No te das 'cuen'?", "Por la gloria de mi madre" o el famosísimo "No puedor" junto a esos pasos tan únicos que solo él era capaz de hacer.

Además de Chiquito, varios personajes se convirtieron en fundamentales para los programas de humor de Antena 3 como fue en famoso Castefa, interpretado por Edu Soto y su "¡Qué pasa, neng!" al "¡Qué mala suerte!" de 'Pepe Gafes' en 'Al ataque', un espacio de humor dirigido por Alfonso Arús que supuso la llegada de los primeros 'frikis' a la televisión. Fue un espacio que, con el tiempo, pasó a considerarse de culto gracias a los 'gags', las imitaciones y las entrevistas surrealistas.

Es más, también fuimos capaces de grabar momentos únicos que pasaron a ser frases célebres que sigue instaladas en la jerga colectiva aun hoy en día. ¿Se acuerdan del "Que te meto con el mechero, Sole"?

A pesar de ello también otros programas que no eran especialmente de humor consiguieron introducir en la jerga colectiva grandes frases para el recuerdo. Por ejemplo, Francisco Umbral cuando le recriminó a Mercedes Milá, en su programa 'Queremos saber' que él "había venido a hablar de mi libro y no de lo que opine el personal" o bien el famoso "¡Que se abra el sofá!" de Isabel Gemio en 'Sorpresa, Sorpresa'.

Y es que, sin duda, en tres décadas nos hemos reído y mucho.