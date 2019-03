'La sospecha de Sofía', la nueva novela de Paloma Sánchez-Garnica ambientada en la época del muro de Berlín

Paloma Sánchez- Garnica publica esta semana su novela, 'La Sospecha de Sofía'. Una historia ambientada en la Europa del muro de Berlín. Hemos viajado hasta la ciudad alemana con ella recorriendo los escenarios de su historia.

Sánchez-Garnica indicó que al comienzo de la escritura todavía no pensaba que sus personajes terminasen recorriendo media Europa.

"Me costó encontrar la historia, lo que me interesaba explorar era la situación de no conocer cuál es el destino del ser", explicó. También quería situar la novela en los años 60 y quería llevar en algún momento a sus personajes al París del 68 pero en la novela ello termina siendo una especie de escala en las idas y venidas entre el Berlín Oriental comunista y el Madrid del franquismo tardío, donde la vida de un matrimonio tradicional se ve sacudida por acontecimientos imprevistos.

Paloma Sánchez-Garnica une el destino de una mujer a los abismos del siglo XX | Grupo Planeta

"Tuve una experiencia personal que fue pasar el muro en 1989, poco antes de que cayera y vi ese contraste entre dos ciudades, una luminosa y otra completamente gris y eso fue algo que me quedó en la cabeza", dijo Sánchez-Garnica para explicar lo que la llevó a relacionar el destino de los personajes con ese símbolo de la guerra fría.

A ese mundo pertenecía el espionaje constante del estado a sus propios ciudadanos, a través de la temida Stasi, los guardias armados a lo largo del muro con orden de disparar contra quien intentase abandonar la ciudad hacia el oeste y todos aquellos que murieron por los disparos en su intento de fuga.

La novela empieza con una alusión a uno de los fallecidos del muro, Peter Fechter, que murió a tiros el 17 de agosto de 1962, casi exactamente un año después de la construcción, y a los 18 años de edad. "Peter Fechter no fue el primero que murió tratando de pasar a Berlín Occidental pero fue el primero que murió tratando de saltar el muro", dijo Paloma Sánchez Garnica, junto a la columna que recuerda su muerte.

Entre el comunismo y el capitalismo, los personajes de esta historia tienen que lidiar con profundos miedos, silencios, espías y amores secretos.

En 'La Sospecha de Sofía' dos hombres y una mujer desesperados buscarán un destino en donde ellos puedan libres. Ser de verdad, quienes quieren ser.