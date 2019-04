La inimitable obra de Andy Warhol llega a Madrid

Tras ser visitada en Barcelona por más de 228.000 personas en 2017, la exposición "Warhol. El arte mecánico" llega al CaixaForum Madrid con la incorporación de algunas piezas como el traje "The Souper Dress" cedido por el Museo del Traje o un autorretrato propiedad de la Colección Alicia Koplowitz.



Hasta el próximo 6 de mayo la sede madrileña de CaixaForum acogerá esta muestra que, a través de 348 piezas, mostrará un recorrido por la vida de este artista multidisciplinar que hizo del arte reproducible su santo y seña.



Así, esta muestra organizada por la Obra Social "la Caixa" y el Museo Picasso Málaga, propone al visitante un viaje por la obra de este artista, desde su etapa de diseñador gráfico comercial en Nueva York, en los años 50, hasta su muerte en 1987, a través de pinturas, esculturas, dibujos, serigrafías, instalaciones audiovisuales, libros de artista, películas o portadas de discos.



En palabras de la directora general adjunta de la Fundación Bancaria "la Caixa", Elisa Durán, se trata también de una "ocasión única" no solo para el público conocedor de la obra del artista americano, sino también una oportunidad para que "ese público joven que no visita los museos" conozca de manera "exhaustiva" a este artista (Pittsburgh, 1928- Nueva York 1987).



Entre las obras recogidas en este espacio se pueden contemplar desde sus primeros dibujos en los años 50, hasta creaciones posteriores como "Before and After" (1961), "Brillo Soap Pads Box" (1964-1968), "Liz" (1963) o "Mao" (1973): así como "Cow Wallpaper (Papel pintado con vacas)" (1966) y un gran autorretrato de gran formato de 1986.



Pero también se incluyen emblemáticas instalaciones de Warhol como el espacio que donde se alojan las "Silver Clouds", realizadas en un material reflectante experimental, fabricado especialmente para el programa espacial de la NASA y que evocan la ligereza de los cielos y la ingravidez del espacio exterior.



La exposición se completa con un espacio de documentación, procedente de la colección del canadiense Paul Maréchal, que aporta las colaboraciones de Warhol para portadas de discos de grupos como los Rolling Stones, carteles, anuncios, libros o televisión.



Y como no, también ofrece una serie de retratos fotográficos del artista realizados por otros artistas como Dennis Hopper, Philippe Halsman, Duane Michals, Steve Schapiro, Santi Visalli, Peggy Jarrell Kaplan o Alberto Schommer; así como los retratos de Marilyn Monroe o Elvis Presley y la portada de un disco de Miguel Bosé y las famosas latas de sopa Campbell.



Según ha contado el comisario de la muestra y director artístico del museo malagueño, José Lebrero, la muestra también pone de manifiesto como Warhol no solo era un "artista que tenía clara su relación con el arte", sino también el "mundo del negocio".



Lebrero también ha recordado que la primera y única vez que Andy Warhol expuso en Madrid fue en 1983, en la galería de Fernando Vijande con "Pistolas, cuchillos y cruces", por lo que el paso por Madrid de esta exposición también quiere recordar esta fecha con una conferencia titulada "Nueve días que con(movieron) el mundo del arte. Warhol en Madrid, enero, 1983".



Una actividad paralela a la actividad expositiva, entre otras que también se llevarán a cabo, en la que participarán -el 5 de abril- la cantante Alaska, el director de cine Rubén Salazar y el escritor Javier Panera.



La muestra cuenta con la colaboración del Andy Warhol Museum de Pittsburgh, el MOMA de Nueva York, el Centro Georges Pompidou de París y la Tate de Londres.