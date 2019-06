Este jueves se ha publicado una nueva versión de la canción 'Time' interpretada por Freddie Mercury, que surgió en una grabación en 1986 realizada en los estudios de Abbey Road de Londres.

Acompañado por solo un piano, el difunto cantante de Queen canta una versión más simple de la canción que grabó como solista con el músico, compositor y productor británico Dave Clark para el álbum conceptual 'Time' del musical londinense del mismo nombre.

La nueva versión, lanzada bajo su título completo 'Time Waits For No One', proporciona una interpretación conmovedora de la canción acerca de no saber lo que está a la vuelta de la esquina.

'Es solo Freddie y el piano, y realmente muestra lo increíble que es un actor, una variedad increíble que tenía", dijo Clark, quien encontró la grabación después de años de búsqueda.

Clark, quien dirigió la banda de Dave Clark Five en la década de 1960, trabajó con varios cantantes para el álbum 'Time'. Mercury cantó dos canciones, la canción del título y 'In My Defense', grabada en 1985.

El vídeo de la canción se grabó en una sesión de cuatro cámaras y la película original de 35 mm se guardó.