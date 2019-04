La crítica de Nathalie Poza: "No haces una película porque tu edad se acerca a la de la protagonista y ya son dos señoras de más de 40"

Maribel Verdú opta a su tercer Goya como Mejor Actriz por su papel en 'Abracadabra'. Nathalie Poza es la gran favorita en esa categoría por el drama 'No sé decir adiós'. Y, tras ganar el Goya a Gran Actriz Revelación, Ana Castillo podría llevarse el de Mejor Actriz de Reparto en 'La Llamada'.

Las tres son conscientes de que sobre la alfombra roja resonarán los ecos del Me Too, pero piden prudencia. Critican además que la edad se convierta en fecha de caducidad para las mujeres. Nathalie Poza cuenta que, "hace no tanto", la han dicho que su edad "se acercaba mucho a la de la protagonista y ya son dos señoras de más de 40".

Maribel Verdú ha comparado esta situación con los años 50 en América, "cuando en los autobuses había sitios para los negros y para los blancos". "Es horrible sentir como que estamos involucionando en todo", señala.

Ni de negro, ni con una rosa, ni en pijama como proponía Isabel Coixet, parece que no habrá un código de vestimenta reivindicativo. "Que cada una haga lo que quiera", insta Ana Castillo.