La banda Aerosmith pasará por Madrid y Barcelona el próximo verano en la que será su despedida de los escenarios

Aerosmith tocará el próximo mes de julio en Madrid y Barcelona dentro de la gira que, según los miembros de la veterana banda estadounidense de rock, supondrá su despedida de los escenarios y de la actividad discográfica.

Tal y como figura en la web oficial del grupo, Steven Tyler y compañía actuarán el 29 de junio en el Auditorio Miguel Ríos de la localidad de Rivas Vaciamadrid y el 2 de julio dentro del festival Rock Fest de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

Serán, a falta de un concierto más en el Hallenstadion de Zúrich (Suiza), las últimas paradas de su gira europea, que contará con 17 citas en el viejo continente y arrancará el 17 de mayo en Tel Aviv (Israel).

'Aero-Vederci Baby!' es el título de este tour, que alude a su supuesta despedida tras 46 años de actividad, aunque uno de sus miembros, Joe Perry, matizara en una posterior entrevista la severidad o grado de ese adiós.

Formado actualmente por Steven Tyler (voz, teclados), Tom Hamilton (bajos), Joey Kramer (batería), Joe Perry (guitarra principal) y Brad Whitford (guitarra rítmica), Aerosmith ha despachado más de 100 millones de copias de toda su discografía, que incluye 15 álbumes de estudio hasta 'Music from another dimension!' (2012), el último de ellos. Ganadores de innumerable cantidad de premios, entre ellos 4 Grammys, son autores de éxitos mundiales como 'Dream On', 'Sweet Emotion', 'Walk This Way' 'Janie's Got A Gun', 'Cryin', 'Crazy' y 'I Don't Want To Miss A Thing', además de miembros del Salón de la Fama del Rock And Roll.