'Klaus' se queda a las puertas de alzarse con su gran sueño americano en los Oscar 2020

Cuando hace un par de semanas ya, los BAFTA, los premios del cine británico, le dieron el galardón de mejor película de animación a 'Klaus' todas las casas de apuestas se apresuran en nombrar esta película de animación producida por Atresmedia Cine como una de las grandes favoritas. Sin embargo, en la gala de los Oscar 2020 no cumplió con los sueños de esta producción española que tantos éxitos ha cosechado desde su estreno.

A lo largo de este fin de semana, Antena 3 Noticias ha tenido la posibilidad de hablar con Sergio Pablos, director del largometraje nominado a mejor película de animación en los Oscar 2020. Días antes del evento más importante del cine, el director y animador español decía sentirse "sereno" aunque estaba viviendo todos los acontecimientos con gran intensidad. El propio ministro de Cultura, José Manuel Rodriguez Uribes, declaró que el hecho de que 'Klaus' obtuviese la nominación era ya "un éxito".

Pablos reconocía que sabían que eran favoritos a optar al premios y nos comentaba: "Ya estar en la lista con esa compañía es un premio en sí mismo". Finalmente no ha podido ser ya que el gigante de Pixar con 'Toy Story 4' ha terminado por imponerse, pero como también nos comentó Sergio Pablos, el hecho de estar nominado "ha ayudado a que mucho público que no tenía consciencia de la película, la vea". Y este hecho, sin duda, también es un premio.

Como conclusión podríamos decir que aunque no se haya conseguido el gran premio, el reconocimiento de los oscar a 'Klaus' demuestra la enorme calidad en el territorio de la animación que hay en España. Quizá no se haya conseguido el premio ahora, pero eso no implica que en un futuro sí que se de el caso de que la estatuilla dorada viaje a nuestro país porque calidad hay de sobra.

'Klaus', toda una gran historia dentro y fuera de la pantalla

Sergio Pablos no es un desconocido en Hollywood. Trabajó allí como animador en grandes películas de éxito como 'Hércules' o 'Gru, mi villano favorito' pero siempre había deseado comenzar un proyecto por sí solo. Es por ello que se trasladó a Madrid dónde montó un estudio del que surgió 'Klaus', un auténtico éxito. "Rompemos todas las reglas porque esta película merece la pena", nos comentaba en una entrevista en exclusiva este fin de semana.

Además, de ello, el animador español prometía que, en el caso de ganar el galardón, se acordaría en el discurso de las 300 personas que trabajan en su estudio. Todas ellas han sido capaces de realizar un proyecto en 2D que cuenta una historia mítica y conmovedora en la que elementos como las emociones como la amistad confluyen a través de una historia de aventuras perfectamente elaborada en la que Klaus y Jesper el cartero hacen las delicias de los espectadores.

El hecho de elegir el 2D no ha sido un hecho baladí. Quizá una dimensión más habría aportado mayor espectacularidad a la cinta pero ese no era el objetivo de su creador. El formato que presenta ayuda a dar mayor calidez. Sin duda, se trata de una propuesta a la antigua usanza pero que alcanza todos los objetivos: emocionar y entretener junto a una calidad perfecta.