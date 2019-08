El presentador de La ruleta de la suerte de Antena 3, Jorge Fernández, ha explicado en Instagram que padece una enfermedad que le ha hecho perder entre 8 y 9 kilos. "Es cierto que he perdido 8 o 9 kg en este último año debido a un problema digestivo que me está costando mucho solucionar", cuenta en un texto publicado junto a una foto que muestra su torso.

El presentador ha subido esa imagen para explicar lo que le pasa a "toda esa gente que por la calle me dice que qué flaco estoy, que a ver si como algo, que me invitan a un buen cocido, etc". Ha asegurado que se encuentra "en las mejores manos posibles y espero que en breve, pueda asimilar la cantidad de nutrientes necesarios para volver a mi peso real".

"Cuando tienes el sistema digestivo afectado, tu sistema inmune baja. El 80% de tu bienestar pasa por tu salud intestinal, y si no la tienes, difícilmente estarás bien en el resto de aspectos. Esto sólo lo pueden corroborar los o las que han pasado por algo así", explica en Instagram.

Jorge Fernández cuenta que lleva "más de un año con trastornos intestinales y que, por mucho que coma, la comida se fermenta en el estómago y no va donde tiene que ir". "De todas maneras, quería 'dejaros tranquilos' a los que os preocupáis tanto por mi delgadez, con esta foto de hoy mismo. Quizás vestido de otra sensación por la perdida de kilos, pero como realmente soy, es así...", señala.