Joan Manuel Serrat cumple 80 años "feliz de haber dedicado la vida a hacer canciones"

El cantante, músico y compositor JoanManuel Serrat cumple 80 años este miércoles 27 de diciembre. Ha reivindicado en los últimos meses y en multitud de ocasiones su fuerza para seguir con su ajetreada vida al margen de la música.

Hace ya un año que Serrat decidió poner fin a su etapa encima de los escenarios y vivir su etapa de jubilación con algo más de vida en el ámbito social. Empezó con una guitarra que le regaló su padre y lleva a sus espaldas seisdécadas en el panorama musical español.

Fue en diciembre de 2022 cuando dijo adiós a su público con su último concierto en Barcelona, su ciudad de origen. También ha sido galardonado con el Premio Nacional de Cultura de la Generalitat.

"Me he retirado de los escenarios, no de vivir"

"Me he retirado de los escenarios, no de vivir", así de contundente fue Joan Manuel Serrat en un encuentro con periodistas, después de ser preguntado por cómo lleva su jubilación.

Añade que actualmente vive "más ajetreado que nunca, espero que esto afloje un poco, porque vivo más acelerado que en mi época de giras".

Un adiós "con salud" y sin motivos urgentes

Este último año, se ha referido a que ha llevado a cabo su retirada de los escenarios "con salud y sin ninguna razón acuciante para hacerlo", según detalla EFE.

Sobre la vejez, el catalán se sincera y comenta que "no me gusta mucho el camino para donde voy, pero como sé que no lo puedo cambiar, corre y saca de ello todo lo bueno que puedas".

El compositor asegura que está "feliz de haber dedicado la vida a hacer canciones", pero sigue haciéndolo "en privado, como aquel presidente", según informa EFE.