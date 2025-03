Una iniciativa de Grupo Planeta demuestra que los pueblos cuentan: "Viajas, te evades y creas tus propios mundos"

Con motivo del Día Mundial del Libro Infantil, el pueblo de España con más librerías por habitantes (nueve para sus doscientos vecinos) se ha sumergido en una experiencia única organizada por la División Editorial de Grupo Planeta. Algunos de los autores más reconocidos para los más pequeños han viajado hasta Urueña, en Valladolid, para encontrarse con sus lectores en la primera edición de 'Pueblos que cuentan', una iniciativa que busca promover la lectura en zonas rurales en las que el acceso a eventos culturales es más difícil. Así, más de 300 escolares de primaria de diferentes centros de la provincia vallisoletana han podido conocer personalmente a Anna Kadabra, Gerónimo Stilton y a las personas que se esconden tras sus personajes favoritos.

Roberto Santiago ha vendido más de cinco millones de libros de 'Los Once', un equipo de fútbol con súper poderes que en su próxima historia disputará su partido más importante, según ha confesado el propio autor. Nunca pensó en convertirse en escritor, a pesar de que se confiesa ante el papel desde que tenía nueve años. "Creo que es lo único que de verdad sé hacer", asegura. Y considera que la literatura es la mejor forma de vivir otras vidas. "Cuando te metes en la escritura de una historia, para mí es tan intensa esa vida como la real", dice.

De una forma similar se expresan Pedro Mañas y David Sierra, que ponen voz y cara a 'Anna Kadabra', una pequeña maga con una llamativa melena azul. "Escribo para escapar de lo real y cotidiano", afirma Pedro Mañas, quien encuentra en la literatura una forma de evasión. Su compañero de relatos, David Sierra lo considera la mejor forma para expresarse. "Ilustrar, desde niño, ha sido una necesidad", comenta. Con la escritura "viajas, te evades y creas tus propios mundos. Engancha", concluye Susanna Isern, creadora de 'Magic animals'.

La catalana es escritora, psicóloga y madre de tres niños. "Siempre he tenido muy presente a la Susanna niña, pero mis hijos son ahora los que más me conectan con la infancia", argumenta. Todos consideran fundamental cuidar y mantener al niño que llevan dentro. "Quizás en la vida real se considera ser un poco inmaduro, pero para escribir es muy bueno seguir siendo un niño", dice entre risas Roberto Santiago.

Mañas, sin embargo se hace una pregunta: "¿cómo he logrado hacer creer a todos que soy un adulto?". Considera que es "un adulto averiado" que, a duras penas, consigue “hacer la declaración de la renta o poner gasolina en el coche. Son cosas que me superan. Para mi trabajo está muy bien, pero para el resto de la vida a veces es un problema no ser un niño”, se lamenta.

El 82% de los niños de entre 6 y 9 años lee habitualmente

El 82% de los niños de entre 6 y 9 años lee habitualmente y la venta de libros infantiles crece sin parar desde 2015. De hecho, es la clave del crecimiento del sector editorial en España. Para David Sierra, "el público de ahora lee libros que reflejan el mundo en el que viven". "El mayor reto que tenemos ahora los autores es crear un libro que llegue a los niños con la gran oferta que hay, conseguir que se enamoren de tus historias y quieran seguir descubriéndolas", comenta Isern. "Lo tienen difícil para elegir en una librería", puntualiza Mañas. Algo que Santiago considera "maravilloso". Ya que "los niños de ahora leen muchísimo y lo hacen cada vez más".

Estos grandes autores, que siguen siendo niños, no olvidan los libros que los llevaron a enamorarse de la lectura. Para Susanna Isern y Pedro Mañas, cualquiera de Roald Dahl (autor de 'Matilda', 'Charlie y la fábrica de Chocolate' o 'Las brujas'). El autor de 'Los Once' se queda con 'La isla del tesoro', de Robert Louis Stevenson. "Es el libro que más veces he leído en mi vida", confiesa. "Lo leo y lo releo una y otra vez. Creo que es el mejor libro que se ha escrito nunca". Mientras que David Sierra recomienda la lectura de ‘Manolito Gafotas’, de Elvira Lindo, "para que los niños de hoy conozcan la infancia que vivieron sus padres".

Los escritores han participado en una animada charla con los escolares y han tenido que responder a todas las preguntas que les han formulado. Los pequeños han disfrutado, además, de talleres y varias sorpresas. La de Urueña ha sido la primera edición de “Pueblos que cuentan”. La intención es que se convierta en una cita habitual con motivo del Día Mundial Infantil, que se celebra el próximo 2 de abril.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com