Un ingeniero gallego, elegido como el hombre más guapo del mundo: “Todavía no me lo creo”

Iván Álvarez, natural de Mos (Pontevedra), se ha proclamado como el hombre más guapo del mundo al imponerse a los candidatos de otros 33 países en la final del Mister Supranational 2023, que ha tenido lugar este fin de semana en la ciudad de Nowy Sacz (Polonia).

En la gala final, el gallego se enfrentó a los candidatos de Camerún, Corea del Sur, Países Bajos y Brasil.

“Esto surgió hace ya casi tres años”, reconoce Iván. La organización del evento, el Reinado Nacional de Belleza de España, contactó con él para participar en el certamen español representando a su provincia, Pontevedra. Por aquel entonces, “era algo nuevo, que yo no tenía en mi cabeza”, admite el ahora campeón.

Pero para llegar al Mister Supranational 2023, Iván tuvo que ganar en la preselección a nivel nacional, compitiendo contra más de 50 candidatos de las diferentes provincias, en un torneo celebrado en agosto del año pasado en Nerja (Málaga).

No solo se premia la belleza

Aunque nunca antes había participado en este tipo de torneos, el pontevedrés reconoce que su objetivo en un futuro es otro: “Me gustaría trabajar para mí”. Por el momento, el Mister gallego trabaja en una conocida multinacional afincada en Mos, tras haber finalizado sus estudios de Ingeniería Industrial en la Universidad de Vigo.

“Todo el mundo cree que se valora el físico lo que más, pero nada más lejos de la realidad”, admite. Entre los ítems de valoración, Iván señala la educación, la humildad o la amabilidad, cualidades que, desde luego, no parecen faltar en él. “Al final, lo que buscan es un 'gentleman'”, reconoce, algo que genera presión sobre los candidatos: “Si fallo, no solo me fallo a mí, fallo a mucha gente y también a mi país”.

Finalmente, Iván no ha defraudado y se ha coronado como el hombre más guapo del mundo. Ahora, empieza a ver el crecimiento en sus redes: “Me van a explotar, tengo un montón de mensajes que aún no he podido responder”. Y es que el gallego contaba hace una semana con cerca de 6.000 seguidores en Instagram, una cifra que ha triplicado en menos de siete días.

Por su parte, en la categoría femenina, Lola Wilson, la representante española, logró clasificar al Top 24