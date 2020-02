¡Ya ha llegado San Valentín 2020! Aún no estás recuperado de las carreras de última hora para entregar la carta a los Reyes Magos y el 14 de febrero ya está a la vuelta de la esquina. Encontrar un regalo de San Valentín bueno, bonito y barato para esa persona especial puede ser tarea complicada.

Algo que sorprenda, pero que no se exceda ni en valor ni en significado, porque al final el día de los enamorados ha de ser cada uno de los 365 que forman el año. Con cada año que cumplís juntos, el factor sorpresa en San Valentín se dificulta.

Más allá de una buena cena, hay miles de ideas con las que superar el 14 de febrero con nota va a ser 'coser y cantar'. Distinguirse es imprescindible eligiendo regalos de San Valentín ingeniosos, a veces cursis, y sobre todo inesperados. No te pierdas la siguiente lista de ideas con las que tu pareja no tendrá dudas de por qué comparte cada día de su vida contigo.

Hay parejas que respiran corazones, para ellos el amor está en el aire y los regalos de San Valentín antes citados no son buena opción. Para los más románticos proponemos una 'caja de los sentidos personalizada': quizás el gusto lo puedas completar con una delicia cocinada con tus manos, el olfato con una vela aromática con la que luego podréis compartir un baño de espuma, la vista con una guirnalda de luces para colgar las fotografías de vuestra historia, el oído con esa canción que os haga vibrar y el tacto con un masaje compartido.

¿Os encanta compartir veladas de sofá y manta? Regálale un cojín personalizado sobre el que descansar para la próxima película. El mensaje puede ser romántico o divertido.

Si compartes vida con un 'tecnológico' las opciones para regalar por San Valentín 2020 son más caras aunque el abanico de posibilidades es inmenso: desde un móvil, a una tablet, pasando por un asistente virtual.

Para los que no entienden la vida sin banda sonora un regalo especial del Día de los enamorados pueden ser unos auriculares inalámbricos con los que escuchar vuestras baladas preferidas.

Si tu pareja es deportista, un regalo de San Valentín práctico y que todo runner, o adicto al gimnasio querría tener es una pulsera de actividad inteligente.

Aunque son ya un clásico si contáis los días que faltan para el próximo puente no dudes en regalar una caja de experiencias para dos, como las que regala el Cuponazo de San Valentín de la ONCE en 2020. Las opciones son múltiples, desde escapadas rurales hasta días de playa etc y todo el mundo sabe que hacer la maleta es la forma más fácil de dejar volar la imaginación de los enamorados.