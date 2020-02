El Cuponazo de la ONCE se suma al día de los enamorados con su Sorteo del Cuponazo de San Valentín 2020. Mucho amor y sobre todo, muchos premios en el sorteo del viernes 14 de febrero de la ONCE.

El Cuponazo de San Valentín de la ONCE repartirá los premios habituales del sorteo del viernes, con un primer premio de 9 millones de euros y seis premios de 100.000 euros. El sorteo de la ONCE del 14 de febrero también reparte con el Cuponazo XXL hasta 15.000.000 euros y seis premios de 200.000 euros. Además de estos premios habituales, el Cuponazo de San Valentín de la ONCE 2020 reparte regalos incluidos en 13,5 millones de cupones.

Los regalos que reparte el Sorteo extraordinario de San Valentín de la ONCE consisten en 246 cajas regalo que incluyen experiencias románticas como escapadas a un spa, cenas románticas, actividades de aventura y mucho más.

Para poder participar en el Sorteo del Cuponazo de San Valentín de la ONCE 2020 del 14 de febrero, sólo tendrás que comprar un cupón del Cuponazo de la ONCE y para optar a los regalos del sorteo extraordinario de la ONCE tendrás que completar el formulario de la página Cupón Especial de la ONCE, subir una fotografía real de tu cupón del Sorteo del Cuponazo de San Valentín o del comprobante de compra y validas las casillas de verificación obligatorias.

El sorteo extraordinario de la ONCE de San Valentín se celebra el 14 de febrero a las 20:30 h (hora peninsular). Podrás seguir el sorteo del Cuponazo de San Valentín de la ONCE en directo a través de la web de Antena 3 Noticias y conocer el resultado, comprobar tu número y consultar los números premiados del Cuponazo de San Valentín 2020.