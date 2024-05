La hamburguesa con sabor al medicamento Dalsy que genera revuelo en redes

"Las hamburguesas más originales y divertidas". Así califica un establecimiento en Sevilla a sus burgers. La última creación para deleitar a sus clientes ha sido la "Dalsi burger". La novedad no está en sus ingredientes: dos patties de carne de vaca madurada durante 45 días, bacon de black angus, queso cheddar blanco ahumado, pomada de bacon al queso con toques crujientes de kikos de barbacoa. La novedad se encuentra en la jeringuilla pinchada sobre la burger o mejor dicho, lo sorprendente es el contenido que lleva esa jeringuilla y que hay que inyectar sobre la hamburguesa para darle ese nuevo sabor al producto.

¿De qué sabor estamos hablando?. Sabor a Dalsy. Para el que no lo sepa, Dalsy es un medicamento de los llamados antiinflamatorios que se utiliza en niños a partir de 3 meses, adolescentes y adultos para el alivio sintomático de los dolores ocasionales leves a moderados, así como en estados febriles. Y su sabor, eso dice todo el que lo toma, es muy característico y bien recibido por los más pequeños, casi siempre reacios a los medicamentos. Éste en concreto sabe a naranja.

Esta hamburguesería sevillana, igual porque quiere hacerse con una clientela menuda o bien con una más adulta pero que anhela ese sabor tan característico al jarabe que tomaban en su infancia, ha decidido incorporar a su hamburguesa una salsa que se asemeja al sabor del Dalsy. Ojo, quieren que quede claro que no es el medicamento sino una especie de sirope anaranjado cuyo sabor es muy parecido.

"No se si me va a encantar o la voy a odiar"

Original... al igual que su envoltorio, una cajita similar a la del medicamento en la que se puede leer: "Dalsi Burger. Receta especial. Vía oral". Tal y como la publicitan en sus redes sociales, también se puede leer que sólo se servirán diez en cada turno. Y ha sido en esas mismas redes sociales donde se han producido un sinfín de reacciones. Y es que la Dalsi burger está ocasionando ya un gran revuelo.

Estos son algunos de los comentarios que hemos encontrados: "¿era necesario está burger?, "ideal para combinar con otra de Apiretal", "¿A qué médico vamos para que nos la receten?", "Puede estar riquísima, pero también llevar a un menor a una confusión y tomar un medicamento como salsa y es cuando llegará el problema" señala otro internauta.

Desde este miércoles, la Dalsi burger ya está disponible para el público, el encargado de darle o no su aprobación, tal y como dice este otro internauta:"no se si me va a encantar o la voy a odiar". Otra manera de degustarla será en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán donde se celebrará a finales de mayo The Champios Burger, el festival gastronómico que busca la mejor hamburguesa del país.