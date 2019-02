Hablamos con Rodrigo Sorogoyen antes de irse a los Oscar

Hace cinco años su nombre empezó a sonar con fuerza en los medios de comunicación aunque ya había codirigido una película y realizado varias series en la pequeña pantalla. En los últimos Goya, su película 'El Reino' tuvo 13 dominaciones y se alzó con siete premios. Ahora está nominado a los Oscar por su corto 'Madre'.

Sorogoyen ha confesado que el ritmo frenético que lleva de trabajo no le deja tiempo para pensar, ni para ponerse nervioso.

Pese a ello, se ha mostrado expectante y con ganas de disfrutar de la noche. Aunque la presión comienza a notarse: “Seguro que nos sentimos más pequeños ante el monstruo que en los Goya”.

Hasta el domingo no sabrá si se alza con el galardón o no, pero Sorogoyen no se ve ganador porque el nivel de este año es muy elevado: “Ojalá consigamos ganar pero hay mucho nivel”.

El éxito del corto ha sido tal que ahora acaba de rodar la película. Sobre ella, ha explicado que es “muy diferente” y que se encuentra “encantado con el material”. Asimismo, ha dejado caer que seguramente verá la luz en otoño aunque no ha querido desvelar más detalles.