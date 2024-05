Un grafiti del icono de la Movida Madrileña, Muelle, será restaurado y protegido tras aparecer en las obras de rehabilitación de un edificio

Protegida por un acetato. Así espera su restauración, por parte de las autoridades y a petición de varios vecinos, la última firma de Muelle aparecida durante la restauración de este edificio. De grafiti a objeto de culto. "¿Cómo empezó esto?", le preguntamos a Rosa, una vecina de este inmueble del siglo XVII situado en la Cava Alta, al lado de la castiza calle de Toledo. "Pues esto empezó que, mire, tenían que hacer esta fachada que es la que queda...y entonces salió esto... Dijeron que esto había que reservarlo porque esto era de Muelle y ahora claro... quieren que se conserve", asegura Rosa, quien nos informa que el próximo miércoles se decidirá en junta de vecinos el destino final de la tercera obra de Muelle, que ha resistido al paso del tiempo en un muro de Madrid.

Muelle es el apodo de Juan Carlos Argüello, batería de un grupo musical, que murió en 1995 con apenas 30 años

"Hablamos con la Comunidad de Propietarios, les ofrecimos varias posibilidades y ellos eligieron que permaneciera en su fachada", nos comenta Mariano de Paco Serrano, Consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid y dispuesto a salvaguardar todo el arte callejero, que los expertos decidan que merezca la pena conservar.

Muelle, es el apodo del también músico, Juan Carlos Argüello quien murió cuando apenas tenía 30 años. Al parecer, Argüello recibió este mote en su barrio, por la manera en que tuneó su bicicleta con un muelle de motocicleta. "Fue el primero en hacer grafiti, cuando nadie lo hacía en España, porque existía el grafitien Nueva York, pero no aquí... ", nos dice José Félix Valdivieso, poeta y escritor, también experto en este tipo de expresiones artísticas. "Sin duda es un artista icónico, no sólo para ese momento histórico en el que vivió, la Movida Madrileña, si no también por lo que luego marcó a todo el resto de la trayectoria de los artistas urbanos que siguieron su estela". añade Mariano de Paco.

La Comunidad de Madrid se ha propuesto cuidar de todo el patrimonio urbano de la ciudad

En la transitada calle de Montera, en altura y al lado de la Puerta del Sol, encontramos el ejemplo que queda en mejor estado de la obra urbana de Muelle. Además de ser uno de los primeros grafiteros de nuestro país, Muelle fue pionero en elaborar un código ético sobre en qué lugares se debía pintar y en cuales no y fue el primero en registrar su firma convirtiéndola en un auténtico icono. "John Ford siempre decía que entre realidad y leyenda había que elegir leyenda. Y Muelle tiene muchas cosas que eran leyenda", concluye José Félix Valdivieso.

En total se conservan dos firmas de Muelle, en la calle Montera y en la cárcel de Yeserías. Quedan tres ejemplos de la obra de Muelle, el primer grafitero español.

